CRIME NEWS: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने कोट्टायम जिले के पोनकुन्नम निवासी 26 वर्षीय आनंदू की मौत के मामले में तिरुवनंतपुरम के कंजिरापल्ली पुलिस उपाधीक्षक से तत्काल और निष्पक्ष जांच की मांग की है. आरएसएस ने अपने खिलाफ लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए खारिज किया है. संगठन ने दावा किया कि यह उनकी छवि को खराब करने की साजिश का हिस्सा हो सकता है.

आनंदू 9 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम के एक लॉज में मृत पाए गए थे. उनके इंस्टाग्राम पेज पर एक कथित सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने दावा किया कि एक आरएसएस सदस्य ने उनका यौन उत्पीड़न किया और एक आरएसएस शिविर में भी उनसे बुरा बर्ताव हुआ. इस नोट की बुनियाद पर पुलिस ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है.

जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश

आरएसएस ने अपनी याचिका में कहा कि आनंधु की मौत को संगठन से जोड़ने के लिए 'जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण' प्रयास किए जा रहे हैं. याचिका में दावा किया गया कि ये आरोप बेबुनियाद हैं और संगठन की सार्वजनिक छवि को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा हो सकते हैं. आरएसएस ने मांग की है कि पुलिस इस मामले की जांच करे, ताकि सच सामने आए और दोषियों को सजा मिले.

अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला

पुलिस ने बताया कि प्रारंभिक जांच में अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है जो आरोपों की पुष्टि करता हो. कंजिरापल्ली के पुलिस उपाधीक्षक ने कहा,'हम सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. सुसाइड नोट और अन्य साक्ष्यों का विश्लेषण किया जा रहा है. जल्द ही स्थिति स्पष्ट होगी.' आरएसएस ने कहा कि हम इस दुखद घटना से दुखी हैं लेकिन संगठन को बदनाम करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी. हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे. वहीं पुलिस ने यकीन दिलाया कि जांच निष्पक्ष होगी और जल्द ही तथ्य सामने लाए जाएंगे. इस बीच आनंधु के परिवार ने गोपनीयता की मांग की है.

(इनपुट-आईएएनएस)

