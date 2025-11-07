सबरीमाला मंदिर से सोना किसने चुराया? विपक्ष के हंगामे के बाद ये 'बड़ी मछली' गिरफ्तार

Trending Photos
Sabarimala gold theft case: केरल पुलिस की स्पेशल क्राइम ब्रांच की एसआईटी ने सबरीमाला सोना चोरी मामले में तिरुवभरणम मंदिर के पूर्व आयुक्त केएस बैजू को गिरफ्तार किया है. इस हाईप्रोफाइल मामले में कांग्रेस विधायक सनी जोसेफ ने आरोप लगाया था कि सीएम पिनाराई विजयन की अगुवाई वाली राज्य सरकार सबरीमाला सोना चोरी मामले को लेकर हाथ पर हाथ धरे बैठी है. सरकार पर मामले को लेकर उदासीनता का आरोप लगाने वाले कांग्रेस विधायक ने ये भी कहा कि सरकार दोषियों को गिरफ्तार करने में लाचार है और इसलिए भक्तों के साथ विश्वासघात कर रही है.
जोसेफ ने कहा, 'केरल सरकार सबरीमाला सोना चोरी मामले में उदासीन बनी हुई है. जांच घोंघे की तरह धीमी गति से चल रही है. वे दोषियों को हथकड़ी लगाता को दूर उनके नजदीक तक नहीं जा पा रहे हैं. विजयन सरकार ने भक्तों के साथ विश्वासघात किया है. सबरीमाला मुद्दे को अत्यंत गंभीरता से लिया जा रहा है. हालांकि विशेष जांच दल अदालत द्वारा नियुक्त किया गया था, लेकिन ये गृह मंत्रालयग के अधीन काम करता है.
ये भी पढ़ें-अफ्रीका के इन दो देशों में क्यों जा रही हैं राष्ट्रपति मुर्मू? जानकर 140 करोड़ भारतीयों को होगा गर्व
इस बीच, केरल बीजेपी अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने सबरीमाला सोना चोरी की केंद्रीय जांच और त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड की ऑडिट की मांग की है. यह केरल उच्च न्यायालय द्वारा कथित मामले की चल रही जांच के हिस्से के रूप में विशेष जांच दल (एसआईटी) को वैज्ञानिक जांच करने की अनुमति दिए जाने के बाद आया है.
ये भी पढ़ें- समंदर पर राज करती है ये मछली, US के पास हैं इसके जैसे दिखने वाले ये दो विनाशक हथियार
सबरीमाला सोना विवाद में सबरीमाला मंदिर में सोने की परत चढ़ाने के काम से संबंधित कथित अनियमितताएं शामिल हैं. यह स्थिति साल 1998 में उद्योगपति विजय माल्या द्वारा 30.3 किलोग्राम सोने और 1,900 किलोग्राम तांबे के दान से उत्पन्न हुई, जिसका मकसद केरल के सबरीमाला अयप्पा मंदिर के गर्भगृह और लकड़ी की नक्काशी को ढंकना था. मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को 17 अक्टूबर को SIT ने हिरासत में लिया था. इस केस की जांच कर रही एसआईटी ने बुधवार को केरल उच्च न्यायालय को अपनी दूसरी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के मिनटों में गंभीर अनियमितताओं का खुलासा हुआ.