Advertisement
trendingNow12950971
Hindi Newscrime

गिरनार के जंगल में रिपीट हुआ पुष्पा-2 का फिल्मी सीन? चंदन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, बेशकीमती खेप बरामद

Girnar Hills: गिरनार के जंगल में चंदन चोरी करने वाले एक रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है. यहां निजी ट्रैवल एजेंटों ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया. इस मामले में बेशकीमती चंदन की बरामदगी के साथ एक आरोपी को दबोचा गया है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 07, 2025, 08:20 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गिरनार के जंगल में रिपीट हुआ पुष्पा-2 का फिल्मी सीन? चंदन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, बेशकीमती खेप बरामद

Girnar forest : चंदन के कुख्यात तस्कर वीरप्पन की कहानियों के बाद देश की जनता ने पुष्पा और पुष्पा-2 मूवी में बेशकीमती लाल चंदन के अवैध कारोबार की कहानी को देखा. आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में चंदन की तस्करी का फिल्मी कहानी जैसा मामला गुजरात में सामने आया. जहां गिरनार के जंगलों से रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 60 किलो बेशकीमती चंदन के साथ एक आरोपी को दबोचा गया. इस केस में निजी ट्रैवल एजेंटों ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया. जबकि वन विभाग ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाईं थीं.

प्रवासी गिरोह का भंडाफोड़

जूनागढ़ के गिरनार जंगल से चंदन चोरी करने वाले एक प्रवासी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. वन विभाग की गहन निगरानी के बाद, खोडियार गोल के दातार वन क्षेत्र में अवैध रूप से चंदन के पेड़ काटते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एक निजी ट्रैवल एजेंट का फिल्मी अंदाज में पीछा किया गया तो उसके पास से 60 किलो से अधिक चंदन की लकड़ी बरामद हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें-  कहीं दरकेंगे पहाड़ तो कहीं भारी बारिश के साथ गिरेंगे ओले, आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा

चार दिन की निगरानी

जूनागढ़ के अंतर्गत डूंगर दक्षिण रेंज के खोडियार गोल में दातार सिद्दी के आसपास के अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी पिछले चार-पांच दिनों से लगातार निगरानी कर रहे थे. वन विभाग को चंदन की लकड़ी चोरी की सूचना मिली थी. कुछ अज्ञात लोग जैसे ही चंदन के पेड़ काटने की नीयत से आए तो कर्मचारियों ने उनका पीछा करना शुरू किया. जैसे ही भवनाथ, नाका से बाहर निकला, वन विभाग ने आखिरकार उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया, हालांकि उसके दूसका साथी फरार होने में कामयाब रहा.

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिल्मी अंदाज में लिया एक्शन

गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम वीरमाराम मोतीराम कलावा बताया. पूछताछ में उसने कबूला कि पांच लोग थे. उनमें से तीन माल लेकर जूनागढ़ से उदयपुर पहुंचने के लिए निजी ट्रैवल्स में सफर कर रहे थे. ये खुलासा होते ही वन विभाग ने फौरन ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में फोन किया, लेकिन बस रवाना हो चुकी थी. वन विभाग ने बस चालक से बात करने के बाद, बस को जेतपुर से पहले रुकवाया जहां जांच के दौरान 60 से 70 किलो चंदन की लकड़ी बरामद हुई. अभ्यारण्य क्षेत्र की जांच में पता चला कि आरोपी चंदन के चार पेड़ काट चुके थे.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

TAGS

Girnar

Trending news

लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
West Bengal
बंगाल में BJP नेताओं पर हुए हमले पर PM मोदी ने किया ट्वीट, भड़कीं CM ने किया पलटवार
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
Kerala
पेंट की दुकान से करोड़पति... केरल बंपर लॉटरी में इस शख्स ने जीता 25 करोड़ का इनाम
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
DNA
DNA: बज गई बिहार चुनाव की रणभेरी, मैदान में उतरे पार्टियों के योद्धा
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
Pakistan
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर सिख जत्थे को पाकिस्तान जाने की मिली इजाजत
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
DNA
DNA: PM मोदी ने BJP सांसद पर हुए हमले की निंदा की, बोले- ये TMC की असंवेदनशीलता
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin
cost of making one rupee coin
1 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है? कैसे और कहां बनते हैं ये Coin