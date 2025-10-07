गिरनार के जंगल में रिपीट हुआ पुष्पा-2 का फिल्मी सीन? चंदन तस्करी रैकेट का भंडाफोड़, बेशकीमती खेप बरामद

Girnar forest : चंदन के कुख्यात तस्कर वीरप्पन की कहानियों के बाद देश की जनता ने पुष्पा और पुष्पा-2 मूवी में बेशकीमती लाल चंदन के अवैध कारोबार की कहानी को देखा. आंध्र प्रदेश और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में चंदन की तस्करी का फिल्मी कहानी जैसा मामला गुजरात में सामने आया. जहां गिरनार के जंगलों से रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए 60 किलो बेशकीमती चंदन के साथ एक आरोपी को दबोचा गया. इस केस में निजी ट्रैवल एजेंटों ने फिल्मी अंदाज में पीछा किया. जबकि वन विभाग ने अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग-अलग टीमें बनाईं थीं.

प्रवासी गिरोह का भंडाफोड़

जूनागढ़ के गिरनार जंगल से चंदन चोरी करने वाले एक प्रवासी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है. वन विभाग की गहन निगरानी के बाद, खोडियार गोल के दातार वन क्षेत्र में अवैध रूप से चंदन के पेड़ काटते हुए एक आरोपी को रंगे हाथों पकड़ने में वन विभाग को बड़ी सफलता मिली है. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर एक निजी ट्रैवल एजेंट का फिल्मी अंदाज में पीछा किया गया तो उसके पास से 60 किलो से अधिक चंदन की लकड़ी बरामद हुई.

चार दिन की निगरानी

जूनागढ़ के अंतर्गत डूंगर दक्षिण रेंज के खोडियार गोल में दातार सिद्दी के आसपास के अभयारण्य क्षेत्र में वन विभाग के कर्मचारी पिछले चार-पांच दिनों से लगातार निगरानी कर रहे थे. वन विभाग को चंदन की लकड़ी चोरी की सूचना मिली थी. कुछ अज्ञात लोग जैसे ही चंदन के पेड़ काटने की नीयत से आए तो कर्मचारियों ने उनका पीछा करना शुरू किया. जैसे ही भवनाथ, नाका से बाहर निकला, वन विभाग ने आखिरकार उनमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया, हालांकि उसके दूसका साथी फरार होने में कामयाब रहा.

फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिल्मी अंदाज में लिया एक्शन

गिरफ्तार आरोपी ने अपना नाम वीरमाराम मोतीराम कलावा बताया. पूछताछ में उसने कबूला कि पांच लोग थे. उनमें से तीन माल लेकर जूनागढ़ से उदयपुर पहुंचने के लिए निजी ट्रैवल्स में सफर कर रहे थे. ये खुलासा होते ही वन विभाग ने फौरन ट्रांसपोर्ट कंपनी के ऑफिस में फोन किया, लेकिन बस रवाना हो चुकी थी. वन विभाग ने बस चालक से बात करने के बाद, बस को जेतपुर से पहले रुकवाया जहां जांच के दौरान 60 से 70 किलो चंदन की लकड़ी बरामद हुई. अभ्यारण्य क्षेत्र की जांच में पता चला कि आरोपी चंदन के चार पेड़ काट चुके थे.