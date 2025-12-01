VIDEO: कौन है शहजाद भट्टी? जिसके निशाने पर है लॉरेंस बिश्नोई-अनमोल विश्नोई, वीडियो भेजकर धमका रहा

Gangster Shahzad Bhatti Anmol Bishnoi: पाकिस्तानी आतंकी और गैंगस्टर शहजाद भट्टी का नया वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में भट्टी लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को धमकाता हुए कह रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई और अनमोल बिश्नोई तुम कितनी भी सुरक्षा ले लो मैं तुम्हें छोडूंगा नहीं. तुम खुद के लिए कितनी भी टाइट सिक्योरिटी मांगो, बुलेट प्रूफ जैकेट मागे या बुलेटप्रूफ गाड़ी तुम्हे क्या लगता है तू बच जाएगा. मत छेड़ो. हम छोड़ेंगे नहीं.'

आपको बताते चलें कि अनमोल बिश्नोई ने हाल ही में पटियाला हाउस कोर्ट में कहा था कि उसे शहजाद भट्टी से जान का खतरा है. शहजाद भट्टी पाकिस्तान का गैंगस्टर है और फिलहाल दुबई से गैंग ऑपरेट करता है. शहजाद भट्टी अब आतंकी गतिविधियों में भी शामिल हो चुका है.

वीडियो कॉल पर मचा था बवाल

रविवार को दिल्ली पुलिस ने भाटी के तीन शूटर गिरफ्तार किए थे. उन सूत्रों को इसने पाकिस्तान से हथियार और ग्रेनेड भेजे थे. शहजाद भट्टी कभी लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त था. शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच ईद मुबारक को लेकर एक वीडियो कॉल भी वायरल हुई थी. उसमें लॉरेंस जेल के अंदर से शहजाद भट्टी से वीडियो कॉल पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा था. तब शहजाद भट्टी कहता था कि वह लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए गर्दन कटवाने को भी तैयार है.

कैसे टूटा याराना?

पहलगाम हमले के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जिस तरह से सोशल मीडिया पर हाफिज शहीद को मारने की बात कही थी उसके बाद शहजाद भट्टी लॉरेंस का दुश्मन बन गया. बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल शूटर जीशान अख्तर ने हाल ही में वीडियो जारी कर शहजाद भट्टी का शुक्रिया अदा किया था. जीशान अख्तर ने कहा था कि लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर मैंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की लेकिन हत्या के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुझे ही मारना चाहता था. वह तो अच्छा हुआ कि शहजाद भट्टी भाई ने मुझे भारत से भागने में मदद की है.

धमकी का नया वीडियो

आपको बताते चलें कि इस वायरल वीडियो की पुष्टि जी न्यूज़ नहीं करता है.

आईएसआई की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे आतंकी

एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में गैंगस्टरों के बीच में पैठ बनाने की जिम्मेदारी दी है

भट्टी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को भी जान से मारने की धमकी दे चुका है. फिलहाल बड़ी कंपनी की तरह अपने साम्राज्य को खड़ा करने में लगा है और उसके पीछे है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई.

