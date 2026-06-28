'चलो साथ मरते हैं...' शादी से इनकार पर गर्लफ्रेंड को मारा चाकू, फिर हाईवे पर कैब में किया धमाका; शख्स की मौत

प्यार, शादी और साथ जीने-मरने की कसमें अक्सर रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए खाई जाती हैं, लेकिन कर्नाटक के तुमकुरु जिले से सामने आई एक घटना ने इन शब्दों को खौफनाक हकीकत में बदल दिया. छह साल पुराने रिश्ते का अंत इतना दर्दनाक होगा, शायद किसी ने नहीं सोचा था. शादी से इनकार करने पर एक युवक ने अपनी महिला मित्र को जबरन कैब में बैठाया, रास्ते में उस पर चाकू से हमला कर दिया और फिर कथित तौर पर कहा, "लेट्स डाई टुगेदर". कुछ ही सेकंड बाद कैब में जोरदार धमाका हुआ, जिसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई. महिला और कैब चालक किसी तरह जान बचाकर बाहर निकलने में सफल रहे. पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और विस्फोट में इस्तेमाल सामग्री की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है.