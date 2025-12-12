केरल अभिनेत्री रेप केस में आया फैसला, 6 आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास; सजा सुनते ही रो पड़े आरोपी

Kerala Actress Rape Case Court Verdict in Hindi: केरल में 2017 में एक अभिनेत्री के साथ हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट का फैसला सामने आ गया है. अदालत ने इस मामले में 6 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने का भी आदेश दिया गया है. अदालत ने हमले का पेन ड्राइव जांच अधिकारी की कस्टडी में रखने का भी आदेश दिया. जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, आरोपी रो पड़े. उन्होंने सजा में नरमी की अपील की लेकिन अदालत ने उनकी मांग खारिज कर दी.

अभिनेता दिलीप कोर्ट से हुए बरी

केरल की एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज हनी एम वर्गीस ने शुक्रवार को यह फैसला सुनाया. उन्होंने रेप के साथ-साथ दूसरी धाराओं में भी आरोपियों को सजा सुनाई लेकिन वे साथ-साथ चलेंगी. कोर्ट इस मामले में अभिनेता दिलीप समेत 4 आरोपियों को पहले बरी कर चुकी है.

अदालत ने जिन आरोपियों को 20 साल जेल की सजा सुनाई है, उनके नाम सुनील एनएस, मणिकंदन बी, सलीम एमच, विजेश वीपी और प्रदीप हैं. मुख्य आरोपी सुनील एस को पल्सर सुनी के नाम से भी जाना जाता है.

खुद को बेकसूर बता रो पड़े आरोपी

सजा सुनाए जाने के बाद दोषी और उनके वकील आरोपियों के स्वास्थ्य के आधार पर नरमी की मांग करते रहे. इस दौरान आरोपी मार्टिन एंटोनी और प्रदीप कोर्ट में रो पड़े. खुद को बेकसूर बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवार की रोजी-रोटी के वही अकेले साधन हैं. अगर वे जेल गए तो परिवार भूखों मर जाएगा.

वहीं सरकारी वकील वी अजा कुमार ने 20 साल की सजा को कम बताते हुए इसे बढ़ाने का आग्रह किया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अपने आदेश में कोई भी बदलाव करने से इनकार कर दिया.

कैसे हुई थी अभिनेत्री से बदसलूकी की घटना?

सरकारी वकील के मुताबिक, 17 फरवरी 2017 को आरोपियों ने कथित तौर पर अभिनेत्री की कार में जबरदस्ती घुसकर उसे दो घंटे तक रोका. इस दौरान पल्सर सुनी ने उसका यौन उत्पीड़न किया. जबकि बाकी लोग वीडियो रिकॉर्ड करते रहे. इस घटना में अभिनेता दिलीप पर भी षड्यंत्र में शामिल होने का आरोप लगा था. जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया था. हालांकि 6 साल के लंबे ट्रायल के बाद उन्हें बरी कर दिया गया.

कौन है मुख्य आरोपी पल्सर सुनी?

पल्सर सुनी इस हाई-प्रोफाइल मामले का मुख्य आरोपी है. द न्यूज मिनट की रिपोर्ट के मुताबिक, वह लगभग 20 सालों तक मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में राइवर के तौर पर काम करता रहा. खुद उसने कहा था कि फिल्म इंडस्ट्री में वो क्रिमिनल कामों के लिए ज्यादा डिमांड में था और ये बात सबको पता थी.अभिनेत्री के साथ हुए हमले को लेकर उसने कहा था कि उसे लगा था कि सिर्फ सौ दिन की जेल होगी.

पकड़े जाने पर उसने पुलिस से कहा था, 'मुझे पता नहीं था कि जो मैंने उसके साथ किया वो रेप कहलाता है. अब पता चल गया है, लेकिन 28 साल के जोशीले आदमी से इतना सब कैसे उम्मीद की जाए?'