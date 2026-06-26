मां पूजा को अपनी बेटी के हत्या मामले में गिरफ्तार होने पर गहरा सदमा लगा है. जिसके चलते उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होना पड़ा. जिस घर में कुछ समय बाद शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, वहां पर अब मुर्दिनी छाई हुई है. सदमे का शिकार पूजा गोयल ने कहा कि केतन बेटे जैसा था. उससे लगाव हो गया था. उसकी मौत की खबर से बहुत दुख पहुंचा है. सिया की मां ने कहा कि अगर अदालत उसे दोषी करार देती है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए.