Ketan Agarwal Murder Case Latest News: पुणे में केतन अग्रवाल की हत्या के मामले में नए-नए खुलासे सामने आ रहे हैं. मामले की मुख्य आरोपी सिया गोयल के माता-पिता ने चुप्पी तोड़ते हुए दावा किया है कि सिया ने इस शादी के लिए अपनी सहमति दी थी. जब उससे पूछा गया तो उसने बार-बार बताया कि उसे केतन पसंद है और वह उससे शादी करना चाहती है. उन्होंने सिया के कथित बॉयफ्रेंड और मामले में सह-आरोपी चेतन चौधरी के साथ किसी रिश्ते की जानकारी होने से इनकार किया.
पुणे में मीडिया से बात करते हुए आरोपी सिया गोयल की मां पूजा गोयल ने बताया कि शादी तय करने से पहले सिया से इस बारे में पूछा गया था. तब उसने परिवार को पूरी सहमति दी थी. मां पूजा गोयल ने बताया कि सिया और चेतन की मुलाकात क्रिकेट टूर्नामेंट में हुई थी, लेकिन परिवार को केवल दोस्ती के बारे में पता था.
पूजा गोयल ने कहा, 'हमने सिया की शादी तय करने से पहले कम से कम उससे 10 बार उससे पूछा था. हमने उससे कहा कि सिया हम तुम्हारी शादी की योजना बना रहे हैं. क्या तुम्हें केतन पसंद है? क्या तुम इस शादी से कोई दिक्कत तो नहीं है. लेकिन उसने हर बार अपनी रजामंदी दी और कहा कि उसे कोई दिक्कत नहीं है. उसने हमें यह भी कहा कि मम्मी मुझे केतन पसंद है और मैं भी उससे शादी करना चाहती हूं. मेरा किसी से कुछ नहीं है.'
सिया की मां ने कहा कि दोनों वीडियो कॉल पर बात करते थे. केतन घर पर डिनर करने आते थे और शादी की तैयारियां चल रही थीं. परिवार ने बाली ट्रिप की प्लानिंग शुरू कर दी थी और सिया के लिए करीब 50 हजार रुपये की शॉपिंग भी कर ली थी.
पूजा गोयल ने दावा किया कि सिया महाबलेश्वर जाना चाहती थी लेकिन केतन ने लोहगढ़ किला जाने पर जोर दिया. तब उन्होंने ही बेटी को समझाया कि अगर केतन बुला रहे हैं तो जाना चाहिए, शायद बर्थडे सरप्राइज हो. सिया की मां ने दावा किया, 'वह कभी झूठ नहीं बोलती थी. मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मेरी बेटी ऐसा कर सकती है.'
मां पूजा को अपनी बेटी के हत्या मामले में गिरफ्तार होने पर गहरा सदमा लगा है. जिसके चलते उन्हें अस्पताल के आईसीयू में भर्ती होना पड़ा. जिस घर में कुछ समय बाद शादी की शहनाई गूंजने वाली थी, वहां पर अब मुर्दिनी छाई हुई है. सदमे का शिकार पूजा गोयल ने कहा कि केतन बेटे जैसा था. उससे लगाव हो गया था. उसकी मौत की खबर से बहुत दुख पहुंचा है. सिया की मां ने कहा कि अगर अदालत उसे दोषी करार देती है तो उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए.
सिया के पिता प्रवीण गोयल ने बताया कि गोवा में एक फैमिली वेडिंग के दौरान केतन अग्रवाल के रिश्तेदारों ने सिया के लिए प्रस्ताव रखा था. तब सिया सिर्फ 19 साल की थी, इसलिए हमने जल्दबाजी नहीं करने का फैसला किया. बाद में एक बार फिर केतन की फैमिली की ओर से शादी का प्रस्ताव आया. हमारे रिश्तेदारों ने अग्रवाल परिवार की तारीफ की, जिसके बाद हमने भी सिया के साथ उसकी शादी की बात आगे बढ़ाई. इस साल फरवरी में दोनों परिवारों की सहमति से सगाई हो गई.
प्रवीण गोयल ने कहा कि हमें कभी यह संकेत नहीं मिला कि सिया शादी के लिए अनिच्छुक है या किसी और से जुड़ी हुई है. उन्होंने सिया के फोन के बिजी रहने की केतन की शिकायत की जानकारी होने से भी इनकार किया और कहा कि अगर ऐसी कोई बात थी तो उन्हें बताना चाहिए था. जिससे वे छानबीन करके रास्ता निकालते.
पिता प्रवीण गोयल ने चेतन के साथ बेटी सिया के किसी रिश्ते की जानकारी से इनकार किया. उन्होंने कहा, 'मैंने चेतन चौधरी को पहले कभी देखा तक नहीं था. मैंने उससे कभी बात नहीं की. हमें उनके रिश्ते की कोई जानकारी नहीं थी.'
बताते चलें कि 18 जून को पुणे के कारोबारी केतन अग्रवाल (26) की मौत लोहगढ़ किले में गहरी खाई में गिरने से हुई थी. शुरुआत में पुलिस ने इसे दुर्घटना माना. लेकिन बाद में जांच में पता चला कि सिया और उसके कथित प्रेमी चेतन ने ही साजिश रचकर केतन को खाई में धक्का देकर हत्या की थी. इसके बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया. दोनों अभी न्यायिक हिरासत में हैं.