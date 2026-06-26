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'मुझे केतन पसंद है, उनसे शादी करनी है', सिया के परिवार ने तोड़ी चुप्पी; बोले- बेटी ने कभी नहीं जताई थी शादी से नाराजगी

Ketan Agarwal Murder Case Hindi News: सिया के परिवार ने केतन अग्रवाल मर्डर केस में अपनी चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने कहा कि सिया ने कभी भी केतन के साथ अपनी शादी से असहमति जाहिर नहीं की थी. जब भी उससे उसकी मर्जी के बारे में पूछा गया तो उसने हर बार यही कहा कि उसे केतन पसंद है और वह उससे शादी करना चाहती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 26, 2026, 06:17 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 06:18 AM IST
'मुझे केतन पसंद है, उनसे शादी करनी है', सिया के परिवार ने तोड़ी चुप्पी; बोले- बेटी ने कभी नहीं जताई थी शादी से नाराजगी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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