/प्रेमी चेतन के साथ उदयपुर ट्रिप पर गई थी सिया, वहीं बनी थी मर्डर की साजिश; केतन हत्याकांड में नए एंगल की हुई एंट्री

Ketan Agarwal Murder Case Latest News: पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन कारोबारी की हत्या के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या से पहले मंगेतर सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ उदयपुर घूमने गई थी. वे वहां पर एक ग्रुप के साथ गए थे और उन्होंने कई दिन साथ में बिताए थे. पुलिस अब हत्याकांड में उदयपुर उदयपुर एंगल की भी जांच कर रही है. इसके साथ ही उनकी यात्रा के रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की गहन पड़ताल कर रही है.
सिया गोयल ने पुलिस को क्या बताया?
पुलिस सूत्रों के अनुसार, पूछताछ में सिया ने कहा कि वह चेतन चौधरी से प्यार करती थी और कभी केतन से शादी नहीं करना चाहती थी. इसके बावजूद वह केतन से सगाई तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी. उसे डर था कि ऐसा करने से समाज में उनकी बदनामी हो जाएगी.
वहीं चेतन का प्लान कुछ और ही था. उसकी नजर सिया गोयल से शादी के साथ ही उसके पैसों से खुद को आत्मनिर्भर बनाने की भी थी. सूत्रों के मुताबिक, चेतन के कहने पर सिया गोयल ने केतन अग्रवाल से शॉपिंग के बहाने अलग-अलग वक्त पर कथित तौर पर 1 करोड़ रुपये की उगाही की. इस रकम को बाद में उसने चेतन को सौंप दिया. चेतन इस पैसे से अपना करियर और बिजनेस संभालना चाहता था.
चेतन ने सिया को आश्वासन दिया था कि पैसे मिलने के बाद उसे खुद को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगा. इस काम में उसे कम से कम 3 साल का वक्त लग जाएगा. दोनों ने योजना बनाई कि वे केतन की हत्या करेंगे. मर्डर के कुछ महीने बाद चेतन सिया के परिवार से मिलेगा और उनसे उससे शादी की अनुमति मांगेगा. तब तक केतन से मिले पैसों से वह खुद को मजबूत भी कर लेगा.
पुलिस सूत्रों के अनुसार, मर्डर प्लान बनाकर सिया अपने मंगेतर केतन अग्रवाल को 18 जून को पुणे जिले के लोहागढ़ किले में घुमाने के लिए लेकर गई. योजना के तहत चेतन भी हुडी पहनकर वहां पहुंचा था. दोनों ने धक्का देने के लिए जगह पहले से ही तय कर रखी थी. उस सुनसान जगह पहुंचने पर सिया ने प्रेमी चेतन को इशारा किया, जिसने कथित तौर पर केतन को खाई में धकेल दिया.
पुलिस के मुताबिक, जांचकर्ताओं को उसकी मौजूदगी का सुराग न मिले, इसके लिए वह अपना मोबाइल फोन दुकान पर छोड़ दिया था. हालांकि, जरूरी कम्युनिकेशन के लिए वह एक कर्मचारी का मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहा था. उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए हुडी जैकेट भी पहनी थी.
वारदात के बाद सिया ने पैर फिसलकर केतन के खाई में गिरने का शोर मचाया और परिवार वालों को इसकी सूचना दी. शुरुआत में घरवालों और केतन के परिवार वालों ने भी इसे दुर्घटना मानकर यकीन कर लिया. लेकिन उसके व्यवहार से केतन की बहन को शक होने लगा.
उसने यह बात पिता को बताई तो वे 21 जून को अपने रिश्तेदार के साथ घटना स्थल पर गए. वहां पर बारीकी से निरीक्षण के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उस जगह से दुर्घटनावश फिसलना की संभावना न के बराबर थी. इसके बाद उन्हें बेटे की मौत में साजिश नजर आने लगी और उन्होंने पुलिस में कंप्लेंट की