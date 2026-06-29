/प्रेमी चेतन के साथ उदयपुर ट्रिप पर गई थी सिया, वहीं बनी थी मर्डर की साजिश; केतन हत्याकांड में नए एंगल की हुई एंट्री

Ketan Agarwal Murder Case Latest News: पुणे में रियल एस्टेट कारोबारी केतन कारोबारी की हत्या के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं. पुलिस जांच में पता चला है कि हत्या से पहले मंगेतर सिया गोयल अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ उदयपुर घूमने गई थी. वे वहां पर एक ग्रुप के साथ गए थे और उन्होंने कई दिन साथ में बिताए थे. पुलिस अब हत्याकांड में उदयपुर उदयपुर एंगल की भी जांच कर रही है. इसके साथ ही उनकी यात्रा के रिकॉर्ड और दूसरे सबूतों की गहन पड़ताल कर रही है.