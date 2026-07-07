/सोनम रघुवंशी से लिया आइडिया, पढ़ा जेल मैनुअल, किले में रिहर्सल... सिया ने पूरी योजना बनाकर किया था केतन का मर्डर

Ketan Agarwal Murder Case Latest News: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या का मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है. मामले की जांच कर रही पुलिस की पड़ताल में लगातार कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जो लोगों को दंग कर रहे हैं. अब पता चला है कि आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके लवर चेतन चौधरी ने किले के ऊपर से धक्का देकर केतन को मारने का आइडिया सोनम रघुवंशी मामले से सीखा था. उन्होंने उससे जुड़ी कई रिपोर्ट इंटरनेट पर ध्यान से पढ़ी और साथ ही ऑनलाइन यह भी सर्च किया कि अगर पुलिस को उन पर शक हुआ तो वह उनसे क्या-क्या सवाल पूछ सकती है और वे क्या जवाब देकर बच सकते हैं.