/सोनम रघुवंशी से लिया आइडिया, पढ़ा जेल मैनुअल, किले में रिहर्सल... सिया ने पूरी योजना बनाकर किया था केतन का मर्डर

Ketan Agarwal Murder Case Latest News: पुणे के रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल की हत्या का मामला अभी भी चर्चा में बना हुआ है. मामले की जांच कर रही पुलिस की पड़ताल में लगातार कई ऐसे खुलासे हो रहे हैं, जो लोगों को दंग कर रहे हैं. अब पता चला है कि आरोपी मंगेतर सिया गोयल और उसके लवर चेतन चौधरी ने किले के ऊपर से धक्का देकर केतन को मारने का आइडिया सोनम रघुवंशी मामले से सीखा था. उन्होंने उससे जुड़ी कई रिपोर्ट इंटरनेट पर ध्यान से पढ़ी और साथ ही ऑनलाइन यह भी सर्च किया कि अगर पुलिस को उन पर शक हुआ तो वह उनसे क्या-क्या सवाल पूछ सकती है और वे क्या जवाब देकर बच सकते हैं.
एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, पुणे पुलिस की जांच में पता चला है कि केतन अग्रवाल की हत्या बहुत सोचे-समझे तरीके से ठंडे दिमाग से योजना बनाकर की गई. सिया और उसके चेतन में यह बात बैठ चुकी थी कि केतन अग्रवाल से शादी तभी टल सकती है, जब उसकी हत्या कर दी जाए. इसके अलावा किसी अन्य तरीके से परिवार को शादी रद्द करने के लिए नहीं मनाया जा सकता.
इसके बाद से वे दोनों केतन को मारने की तरीके ढूंढने लग गए थे. उन्हीं दिनों सोनम रघुवंशी का केस भी चर्चा था. जो शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने पति राजा रघुवंशी को हनीमून के बहाने मेघालय ले गई और वहां पर पहले से मौजूद अपने प्रेमी के साथ उसे ऊंची चट्टान से धक्का देकर मार डाला था. सिया-चेतन को भी ऊंची जगह से केतन अग्रवाल को धक्का देकर मारने का आइडिया बढ़िया लगने लगा.
पुलिस के मुताबिक, सिया गोयल के पास से जब्त मोबाइल फोन की ब्राउजिंग हिस्ट्री की जांच की गई तो पता चला कि उसने मेघालय में राजा रघुवंशी हत्या केस की डिटेल्स ध्यान से पढ़ी थीं. उसने इंटरनेट पर यह भी सर्च किया था कि क्या अपराध में पकड़े जाने पर महिला आरोपियों को पुलिस हिरासत में पीटा जाता है या नहीं. साथ ही, महिला कैदियों के अधिकार क्या-क्या हैं.
जांच अधिकारियों के मुताबिक, हत्या का तरीका तय होने के बाद सिया-चेतन ने कहानी बुननी शुरू की. मसलन हत्या के बाद सिया कैसे रिएक्ट करेगी. वह रोते हुए लोगों को कैसे बताएगी. अपने और केतन के घरवालों को कैसे ब्रीफ करेगी. पुलिस पूछताछ करेगी तो उन्हें क्या कहानी सुनाएगी. चेतन चौधरी वारदात के बाद क्या काम करेगा. शक होने पर अगर पुलिस उससे पूछताछ करे तो वह क्या जवाब देगा.
सूत्रों के मुताबिक, इसके बाद पुणे के लोहागढ़ में जाकर ऊंचाई वाली सुनसान जगह ढूंढी गई. जहां पर वे आराम से वारदात को अंजाम दे सकें. फिर एक-दो बार घटना की रिहर्सल की गई. जब सब कुछ फाइनल हो गया तो घुमाने के बहाने सिया जानबूझकर केतन अग्रवाल को किले में लेकर गई और वहां पर धक्का देकर मंगेतर को मार डाला.
पुलिस को शक है कि केतन को धक्का देने में सिया के साथ चेतन चौधरी भी समान रूप से शामिल रहा. इसकी वजह ये है कि जिस जगह पर घटना हुई, वहां पर अकेले सिया के लिए संभव नहीं था कि वह केतन को नीचे गिरा सके. लिहाजा इस काम को सिया-केतन ने मिलकर अंजाम दिया होगा. वारदात के बाद चेतन तुरंत वहां से निकल गया, जबकि सिया ने चीख-चिल्लाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा कर कहा कि उसका मंगेतर नीचे गिर गया है.
उसने बाद में अपने होने वाले ससुरालियों को भी यही कहानी सुनाई. लेकिन उन्हें इस पर यकीन नहीं हो रहा था. इसकी वजह ये थी कि सिया के चेहरे के एक्सप्रेशन उसकी बातों की गवाही नहीं दे रहे थे. इस पर सिया की होने वाली ननद को शक हो गया. उसने यह बात अपने पिता को बताई तो वे अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर घटनास्थल पर गए तो उन्हें भी कोई साजिश होने का अंदेशा हुआ, जिसके बाद थाने में शिकायत दी गई.
सूत्रों का कहना है कि अब निर्दोष केतन अग्रवाल को मारने वाले सिया गोयल और चेतन चौधरी जेल की सलाखों के पीछे हैं लेकिन उनके चेहरे पर कोई पछतावा नजर नहीं आ रहा है. वे वैसे ही हाव-भाव से रह रहे हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही न हो. उन्हें शायद लग रहा है कि कुछ दिनों बाद वे जेल से बाहर आ जाएंगे और सामान्य जिंदगी जिएंगे. लेकिन जब वे जेल में लंबा समय बिताएंगे तो उन्हें एहसास होगा कि वे कितना बड़ा गुनाह कर चुके हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, केतन अग्रवाल की हत्या पर मेघालय में मारे गए राजा रघवुंशी की मां उमा रघुवंशी ने बहुत दुखदायी बताया है. उन्होंने कहा कि सिया गोयल का अपराध उन्हें अपने बेटे और सोनम की याद दिलाता है. उन्होंने कहा कि राजा की हत्या करने के बाद सोनम रघुवंशी जेल से छूटकर बाहर आ गई. ऐसी ही वजहों से सिया-चेतन का हौसला बढ़ा. अगर सोनम रघुवंशी को कड़ी सजा दी जाती तो शायद सिया ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती.