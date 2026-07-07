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सोनम रघुवंशी से लिया आइडिया, पढ़ा जेल मैनुअल, किले में रिहर्सल... सिया ने पूरी योजना बनाकर किया था केतन का मर्डर

Ketan Agarwal Murder Case Latest Update: पुणे में केतन अग्रवाल का मर्डर उनकी मंगेतर सिया गोयल ने अपने प्रेमी चेतन चौधरी के साथ ठंडे दिमाग से योजना बनाकर किया था. इसके लिए सिया ने सोनम रघुवंशी से आइडिया लिया. उसने इंटरनेट पर जेल मैनुअल पढ़ा और फिर प्रेमी के साथ किले में जाकर धक्का देने की रिहर्सल की. सब कुछ फाइनल होने के बाद केतन को किले में लेकर मार दिया गया.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 07, 2026, 04:42 AM IST|Updated: Jul 07, 2026, 04:42 AM IST
सोनम रघुवंशी से लिया आइडिया, पढ़ा जेल मैनुअल, किले में रिहर्सल... सिया ने पूरी योजना बनाकर किया था केतन का मर्डर
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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