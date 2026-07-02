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केतन की हत्या के लिए कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी सिया गोयल, इन हथकंडों से थी पुलिस को चकमा देने की तैयारी

Siya Goyal Practice To Push Ketan Agarwal From Fort: केतन अग्रवाल को लोहागढ़ किले से धक्का मारकर मारने वाली मंगतेर सिया गोयल को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है. बताया जा रहा है कि सिया गोयल ने हत्या को अंजाम देने से पहले अपने प्रेमी चेतन के साथ इसकी प्रैक्टिस की थी.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 02, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 04:51 PM IST
केतन की हत्या के लिए कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी सिया गोयल, इन हथकंडों से थी पुलिस को चकमा देने की तैयारी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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