/केतन की हत्या के लिए कई दिनों से प्रैक्टिस कर रही थी सिया गोयल, इन हथकंडों से थी पुलिस को चकमा देने की तैयारी

पुलिस अधिकारी ने कहा,' हमें पता चला है कि सिया और चेतन ने केतन को चट्टान से धक्का देने की प्लानिंग को अंजाम देने का अभ्यास किया था. यह अभ्यास पुणे के लुल्ला नगर इलाके में एक क्लब के पास किया गया था. हम अब इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस जगह को क्यों चुना गया और दोनों ने प्रैक्टिस कैसे की. गुरुवार सुबह एक इन्वेस्टिगेशन टीम सिया को अभ्यास के तरीके का पता लगाने के लिए उस जगह पर ले गई.' पुलिस ने पहले यह भी जानकारी दी थी कि चेतन और सिया ने अपराध को छिपाने के लिए अपनी चैट हिस्ट्री भी डिलीट कर दी थी. इसके साथ ही उन्होंने केतन को किले से धक्का देने के लिए एक संकेत भी तय किया था. यह संकेत था कि सिया जमीन पर बैठ जाएगी.