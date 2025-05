छोटी सी बात पर डिलीवरी ब्वॉय के साथ बहस में फूटा सिर, सर्जरी तक आई बात, Zepto ने क्या कहा?

Bengaluru Crime News: बड़े शहरों में आजकल घर का ज्यादातर सामान लोग ऑनलाइन ही मंगवा लेते हैं. किसी भी ऐप के जरिए सामान बुक करते हैं और चंद मिनटों में सामान घर पर डिलीवर हो जाता है. सामान की डिलीवरी के दौरान किसी बात को लेकर कई बार हल्की-फुल्की बहस भी हो जाती है, लेकिन बार यह बहस इतनी बढ़ जाती है कि लोगों में मार-पिटाई होने लगती है. हाल ही में एक ऐसा ही केस सामने आया है. बेंगलुरु में एक डिलीवरी ब्वॉय और सामान मंगवाने वाले की बीच हाथापाई हुई और नौबत यहां तक आ गई एक शख्स का खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया.

बेंगलुरु के एक 30 वर्षीय शख्स ने आरोप लगाया है कि उनके घर के बाहर एक किराना डिलीवरी एजेंट ने उन पर शारीरिक हमला किया. यह घटना 21 मई को Zepto ऐप के जरिए दिए गए ऑर्डर को लेकर हुए विवाद के दौरान हुई. शिकायत दर्ज करवाने वाले शशांक ने कहा कि विष्णुवर्धन नाम का डिलीवरी बॉय दोपहर करीब 1.50 बजे उनके घर किराना सामान देने पहुंचा. कथित तौर पर डिलीवरी एजेंट और शशांक की भाभी के बीच विवाद हुआ, जो गेट पर ऑर्डर लेने गई थीं. विवाद डिलीवरी पते में गड़बड़ी को लेकर हुआ था.

#Bengaluru: A @ZeptoNow delivery turned violent on May 21 in Basaveshwaranagar after a delivery boy thrashed a customer over an address mix-up. CCTV captured the assault. A case has been filed under BNS sections 115(2), 126(2), 351(2) & 352. Police have issued notice to Zepto. pic.twitter.com/sTY2LFOE1h

— Elezabeth Kurian (@ElezabethKurian) May 24, 2025