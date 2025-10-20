Advertisement
दिवाली पर 'दानव' बना बेटा, मां का गला रेतकर उतारा मौत के घाट, क्या थी मर्डर की असल वजह?

जिस मां ने पाल पोसकर बड़ा किया और काबिल बनाया, उसी बेटे के हाथों कत्ल होना पड़ा. इस घटना को सुनकर हर कोई सकते में है. फिलहाल आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है. 

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Oct 20, 2025, 05:36 PM IST
Son kills his mother in Chandigarh: दिवाली के पावन पर्व पर चंडीगढ़ के सेक्टर-40 में एक दर्दनाक घटना हुई. मकान नंबर 3384/2 में एक बेटे ने अपनी बुजुर्ग मां का गला रेतकर निर्मम हत्या कर दी. मृतका की पहचान सुशीला नेगी (Sushila Negi,) के रूप में हुई, जो उत्तराखंड (Uttarakhand)के पौड़ी गढ़वाल (Pauri Garhwal) से थीं. आरोपी बेटे रवि नेगी (Ravi Negi) की तलाश जारी है, जो घटना के बाद फरार हो गया. रवि पंजाब यूनिवर्सिटी (Panjab University), चंडीगढ़ में नौकरी करता है.

झगड़े के बाद मर्डर
सुशीला नेगी विधवा थीं और अपने छोटे बेटे रवि के साथ रहती थीं. उनका बड़ा बेटा विदेश में रहता है. पुलिस के मुताबिक, सोमवार 20 अक्टूबर 2025 की सुबह मां-बेटे के बीच किसी बात पर विवाद हुआ. झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में रवि ने रसोई में रखे धारदार हथियार से मां का गला रेत दिया. सुशीला की मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद रवि घर से भाग गया. पड़ोसियों ने घर के बाहर खून के धब्बे और अंदर से चीखें सुनकर पुलिस को सूचना दी. सेक्टर 39 पुलिस स्टेशन की टीम और फोरेंसिक एक्सपर्ट तुरंत मौके पर पहुंचे.

"बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं"
एसएचओ इंस्पेक्टर राम दयाल ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस से बातचीत में बताया, “सुबह हमें खबर मिली कि बेटे रवि ने अपनी मा सुशीला की हत्या कर दी. सुशीला सीनियर सिटीजन थीं और अकेली रहती थीं. रवि मानसिक रूप से परेशान था, क्योंकि उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी. वो नौकरी भी करता था. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.”

पुलिस ने दर्ज की एफआईआर
पुलिस ने रवि के खिलाफ हत्या के मामले में धारा 103 के तहत केस दर्ज किया है. अधिकारियों का कहना है कि रवि की मानसिक हालत ठीक नहीं थी, जो इस वारदात का कारण हो सकती है. कई टीमें उसकी तलाश में जुट गई हैं. पड़ोसियों ने बताया कि रवि और सुशीला के बीच पहले भी कहासुनी होती थी, लेकिन इतनी बड़ी घटना की उम्मीद नहीं थी.

(इनपुट-आईएएनएस)

