कलयुगी औलाद ने बीमा राशि के लिए पिता को उतारा मौत के घाट, खौफनाक साजिश का ऐसे हुआ खुलासा

Snake bite murder Tamil Nadu: गणेशन के नाम पर कई बड़ी रकम की बीमा पॉलिसियां ली गई थी और उनके बेटे ने इन सभी रकम को एक साथ बीमा कंपनी से मांग लिया था. जिसके बाद बीमा कंपनी की तरफ से पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई.

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Dec 20, 2025, 07:51 PM IST
Insurance murder case: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में जिसे सांप के काटने से मौत माना जा रहा था, वो एक सुनियोजित हत्या के तौर पर सामने आई है. जहां 3 करोड़ रुपए की बीमा राशि हासिल करने के लिए कथित तौर पर बेटों ने अपने पिता के खिलाफ साजिश रची थी. मृतक की पहचान सरकारी स्कूल में लैब सहायक के पद पर काम करने वाले 56 वर्षीय ईपी गणेशन के तौर पर हुई है. पोथातुरपेट्टई गांव में उनकी मौत 22 अक्टूबर को उनके घर पर हुई थी. उनके बेटे मोहनराज ने पुलिस को शिकायत में इसे सांप से काटने पर आकस्मिक मौत बताया था, जो शुरुआत में कुछ ऐसी ही लग रही थी. 

साजिश का खुलासा 
लेकिन इन सभी दावों के बीच बीमा कंपनी की संदिग्ध परिस्थितियों का पता चल और मामले ने नाटकीय मोड़ ले लिया. दरअसल, गणेशन के नाम पर कई बड़ी रकम की बीमा पॉलिसियां ली गई थी और उनके बेटे ने इन सभी रकम को एक साथ बीमा कंपनी से मांग लिया था. जिसके बाद बीमा कंपनी की तरफ से पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी गई. बीमा कंपनी की अपील पर पुलिस ने एक एसआईटी का गठन किया. इस पूरे मामले के बारे में तिरुवल्लूर पुलिस अधीक्षक विवेकानंद शुक्ला बड़ा खुलासा किया, उन्होंने इस अपराध के पीछे बीमा राशि को हड़पने के लिए बेटों की तरफ से रची गई साजिश बताया. एसआईटी ने यह भी पाया कि बेटों ने पिता की हत्या को सांप से काटने से हुई मौत दिखाने का नाटक रचा गया था. इसके लिए कुछ जीवित सांपों का इंतजाम करने के लिए कुछ लोगों की सहायता ली थी. 

करैत से कटवाया

हत्या से एक हफ्ते पहले भी कोबरा से कटवाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, क्योंकि कोबरा का जहर ज्यादा तेज नहीं था. जिसके बाद उन्होंने फिर से इस साजिश को अंजाम देने के लिए दूसरा सांप मंगवाया और उसे घर पर छोड़ दिया. इस सांप को करैत कहा जाता है, जो बेहद जहरीला होता है. इस सांप से बेटों ने गणेशन की गर्दन पर कटवाया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई. हालांकि, उन लोगों ने इसे एक नेचुरल घटना दिखाने के लिए सांप को मार दिया था. लेकिन उन लोगों ने अपने पिता का मेडिकल सुविधा दिलाने में देरी की, जिसकी वजह से बीमा कंपनी को उन पर शक हुआ. 

Naveen Sheoran

नवीन कुमार 2020 से पत्रकारिता के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं. वर्तमान में ज़ी न्यूज़ डिजिटल में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज़्म में मास्टर डिग्री प्राप्त की है. ज...और पढ़ें

