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Hindi Newscrimeएक दिन पहले राजस्थान में भी किया था रेप, दिल्ली में अफसर की बेटी से हैवानियत करने वाले की करतूत हिला देगी

एक दिन पहले राजस्थान में भी किया था रेप, दिल्ली में अफसर की बेटी से हैवानियत करने वाले की करतूत हिला देगी

2 दिन, 2 रेप और 1 हत्या... इसके मासूम चेहरे पर मत जाइए. मासूमियत के पीछे एक जल्लाद छिपा है. एक दरिंदा, जिसने 24 घंटे के भीतर दो महिलाओं के साथ घिनौना काम किया और दिल्ली में सिविल सेवा की तैयारी कर रही युवती की गला घोटकर हत्या कर दी. अब इसकी पूरी कहानी पता चली है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Apr 23, 2026, 12:11 PM IST
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गिरफ्तार आरोपी राहुल मीणा की तस्वीर
गिरफ्तार आरोपी राहुल मीणा की तस्वीर

साउथ दिल्ली में IRS अफसर के घर में घुसकर पढ़ाई कर रही बेटी के साथ हैवानियत करने वाले की काली करतूत पूरी इंसानियत को झकझोर देगी. अब पता चला है कि वह एक दिन पहले राजस्थान के अलवर में भी पड़ोसी महिला का रेप करके भागा था. रात में ही वह अलवर से एंबुलेंस में बैठकर दिल्ली के लिए निकल गया और सुबह आईआईटी दिल्ली से इंजीनियरिंग के बाद तैयारी कर रही युवती की रेप के बाद हत्या कर दी. 

बुधवार सुबह वह उस समय घर में घुसा, जब ठीक 6 बजे 22 साल की युवती के माता-पिता वॉक पर चले गए. 8 बजे लौटे, तो बेटी को खून से लथपथ पाया. पहले डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर काम करने वाले राहुल मीणा ने रेप के बाद मोबाइल फोन चार्जर से गला कसकर उसकी हत्या कर दी थी. डेढ़ महीने पहले ही पैसे की हेराफेरी के चलते उसे काम से हटा दिया था. सीसीटीवी फुटेज में उसका चेहरा दिख गया.  

राजस्थान में दरिंदे का पहला शिकार

दिल्ली में रेप और मर्डर करने से कुछ घंटे पहले ही इस जल्लाद ने अपने होमटाउन अलवर में एक महिला का रेप किया था. इसके बाद गला घोटने की भी कोशिश की. SP (अलवर) सुधीर चौधरी का बयान मीडिया में आया है. उन्होंने बताया कि पुलिस को अलवर में उस महिला से शिकायत मिली, जिसके बाद FIR दर्ज कर जांच शुरू की गई. कुछ ही देर में दिल्ली पुलिस ने उनसे संपर्क किया और उसी संदिग्ध को पकड़ने में मदद मांगी. 

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पीड़िता के पति ने बताया कि वह एक शादी में शामिल होने गांव गए थे. पत्नी अपने दो बच्चों के साथ अलवर में ही रुक गई. एफआईआर में बताया गया है कि मंगलवार रात 10.30 बजे 23 साल के उस शख्स ने दरवाजा खटखटाया. महिला ने दरवाजा खोला, तो वह जबरदस्ती घुस गया और उसका मुंह बंद कर दिया. दरिंदे ने महिला को जमीन पर पटका और रेप किया. उसने महिला के शरीर पर कई जगहों पर काटा और उसका गला घोटने की कोशिश की. 

रेप के बाद एंबुलेंस रोकी और...

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वहां से निकलते समय उसने महिला को धमकी दी कि अगर किसी से शिकायत करने की हिम्मत की, तो वह उसके पति और बच्चों को जान से मार देगा. उसके जाने के बाद पीड़िता ने अपने पति को फोन किया और पुलिस को सूचना दी गई. अलवर में कथित अपराध के बाद वह दिल्ली जाने वाले हाईवे पहुंचा और एक एंबुलेंस को रोककर दिल्ली पहुंचाने के बदले 5000 रुपये देने की बात कही. 

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया है कि हालांकि, रास्ते में ही उसने एंबुलेंस रुकवाई, नीचे उतरा और बिना पैसे दिए भाग निकला. दिल्ली आते समय उस आदमी ने कथित तौर पर तीन मोबाइल फोन भी बेचे, जिनमें से एक उसका अपना और दूसरा उसके भाई का था. इससे 13,000 रुपये मिले. 

दिल्ली में दूसरा शिकार

जब वह दरिंदा साउथ दिल्ली पहुंचा, तो दूसरे अपराध के लिए उसी घर को चुना, जहां वह नौकरी करता था. पुलिस ने बताया कि बिल्डिंग में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम थे. CCTV कैमरे लगे थे और हर मंजिल के दरवाजों पर ताले थे. ऐसे में उस शख्स को घर में घुसकर युवती तक पहुंचने के लिए कम से कम चार ताले खोलने पड़े. इनमें से तीन ताले सिर्फ पासकोड से खुलते थे और एक चाबी से. एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने बताया, 'उस आदमी को पासकोड पता थे क्योंकि वह पहले वहां काम करता था.' उन्होंने यह भी बताया कि घर में जबरदस्ती घुसने का कोई निशान नहीं मिला.

12 घंटे के भीतर पुलिस ने कैसे पकड़ा?

CCTV फुटेज की जांच करते समय, पुलिस ने देखा कि एक आदमी पीली शर्ट और काली पैंट पहनकर घर में घुसा था. बाहर निकलते समय उसने सफेद पैंट पहनी हुई थी. जब वह अंदर गया था, तब उसके पास कोई बैग नहीं था, लेकिन बाहर निकलते समय उसके पास एक काला बैकपैक था. फुटेज में दिखे उस आदमी के पुराना डोमेस्टिक हेल्प होने का शक हुआ, दिल्ली पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए 15 टीमें बनाईं. पुलिस ने हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और UP समेत कई राज्यों में छापे मारे. उत्तरी दिल्ली के पालम और कमला नगर में उसके रिश्तेदारों और जान-पहचान वालों के ठिकानों पर भी छापे मारे गए जिससे कुछ सुराग मिल सके. उसकी तस्वीरें राजधानी के सभी पुलिस स्टेशनों में भेजी गईं. इस कोशिश के दौरान पुलिस को उस आदमी का एक मोबाइल नंबर मिला, जो उसके कुछ ही रिश्तेदारों को पता था. फोन की लोकेशन पालम - द्वारका इलाके में मिली. टीमों ने एक बड़ा तलाशी अभियान चलाया. आखिरकार उसी दिन शाम लगभग 6 बजे उसे एक होटल में उसे पकड़ लिया. 

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Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

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