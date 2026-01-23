सोसाइटी के अंदर खेल रहा था 5 साल का बच्चा, तेज स्पीड से चलती गाड़ी ने कुचला; रूह कंपा देगा वीडियो

Pune Car Accident: पुणे में एक दर्दनाक घटना देखने को मिली है. यहां के लोनी कलभोर इलाके में स्थिति एक रेजिडेंशियल सोसाइटी में कार की टक्कर लगने से 5 साल के एक बच्चे की मौत हो गई. सोसाइटी के CCTV वीडियो में दुर्घटना से पहले के कुछ क्षण कैद हैं. बता दें कि यह घटना दोपहर करीब 3 बजकर 30 मिनट पर उस समय घटी जब बच्चा जॉय नेस्ट सोसाइटी कैंपस के अंदर अपनी साइकिल से खेल रहा था.

गाड़ी की टक्कर से बच्चे की मौत

पुलिस के मुताबिक कार का ड्राइवर मुंधवा रोड का रहने वाला एक शख्स है, जो अपने एक दोस्त को बिल्डिंग के सामने छोड़ने के लिए सोसाइटी में एंटर हुआ था. इस दौरान वाहन ने लड़के को जोरदार टक्कर मार दी. घटना के तुरंत बाद बच्चे को पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. लड़के के 40 साल के पिता ने कार चालक के खिलाफ लापरवाही और तेज स्पीड से गाड़ी चलाने के कारण बेटे को मारने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है.

सोशल मीडिया पर सर्कुलेट वीडियो

घटना को लेकर सोसाइटी केमॉनिटरिंग सिस्टम से प्राप्त फुटेज अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही है. वीडियो में बच्चा साइकिल चलाते हुए दिखाई दे रहा है और उसे सामने से आ रही कार का ध्यान नहीं है.

Pune: 5-Year-Old Boy Dies After Being Run Over By Speeding Vehicle In Society Premises In Loni Kalbhor pic.twitter.com/fT6UDFJZHa — Pune First (@Pune_First) January 22, 2026

वीडियो में एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर को मदद के लिए दौड़ते हुए, पड़ोसियों को मदद के लिए जल्दबाजी करते हुए और लड़के को अस्पताल ले जाने से पहले वापस वाहन में बिठाते हुए दिखाया गया है.

सोसाइटी के लोगों में गुस्सा

पुलिस ने कहा कि वे CCTV फुटेज की जांच कर घटनाक्रम का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, जिसमें टक्कर के समय कार की स्पीड भी शामिल है. इस घटना पर स्थानीय लोगों ने आक्रोश जताया और सवाल उठाया कि रेजिडेंशियल कैंपस के अंदर तेज स्पीड से वाहन चलाने की अनुमति कैसे दी गई. इसके साथ ही सोसाइटी के लोगों ने ड्राइवर के खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग की है.