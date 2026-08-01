/श्रीनगर में बोरी में मिली लाश का 6 घंटे में खुलासा, पैसों के विवाद में हुई हत्या में मां-बेटे गिरफ्तार

जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में एक कत्ल की गुत्थी पुलिस ने महज छह घंटे में सुलझा दिया है. पुलिस ने इस मामले में मां और बेटे को गिरफ्तार किया है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि पैसों के लेन-देन को लेकर हुए विवाद के बाद हत्या की गई और शव को बोरी में भरकर नहर में फेंक दिया गया.
श्रीनगर के खानयार इलाके में 30 जुलाई को बाबा दाऊद खाकी पुल के नीचे बाबाडेम्ब नहर में बोरी लोगों ने कुछ अजीब चीज देखी. कुछ ही देर में वहां मजमा लग गया. किसी ने इस बाबत पुलिस को फोन किया तो कुछ ही देर में मौके पर पुलिस पहुंच गई. जांच करने पर बोरी में लाश निकली तो वहां हड़कंप मच गया. पुलिस ने शव का पंचनामा कराकर मुकदमा दर्ज कर लिया. पुलिस ने जब जांच की तो कोई सुराग मिल रहा था. जांच का दायरा बढ़ा तो मृतक की पहचान नजीर अहमद भट के रूप में हुई. वह श्रीनगर के हवाल क्षेत्र के कलंतपोरा इलाके के रहने वाले थे. मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों की निगरानी में एक विशेष जांच दल (SIT) बनाया गया.
जांच के दौरान पुलिस ने कई तकनीकी और अन्य सबूत जुटाए. इनके आधार पर पुलिस के रडार में हलीमा बानो और उसका बेटा मोमिन अहमद आ गए. दोनों मूल रूप से कुपवाड़ा जिले के माछिल के रहने वाले हैं. फिलहाल वे श्रीनगर के रैनावाड़ी इलाके में किराये के मकान में रह रहे थे. हत्या के बाद दोनों श्रीनगर छोड़कर भाग गए थे. पुलिस टीम ने कुपवाड़ा के लोलाब इलाके से दोनों को गिरफ्तार कर लिया.
पुलिस की पड़ताल में पता चला कि आरोपियों के किराये के घर में पैसों के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ था. इसी दौरान आवेश में नजीर अहमद भट की हत्या कर दी गई. इसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए बोरी में भरकर बाबाडेम्ब नहर में फेंक दिया गया. पुलिस ने बताया कि घटनास्थल और आरोपियों के कब्जे से मामले से जुड़े कई अहम सबूत बरामद किए गए हैं. अब यह पता लगाया जा रहा है कि इस वारदात में कोई और व्यक्ति भी शामिल था या नहीं. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है.