Advertisement
trendingNow12979959
Hindi Newscrime

दिवाली का होमवर्क ना करने पर मैडम ने छात्रा को डंडे से पीटा, मां-बाप ने पूछा तो बोली- और मारूंगी

कई बार होता है कि बच्चे होमवर्क नहीं करते और कभी-कभार उनकी पिटाई भी कर दी जाती है. ऐसा ही मामला महाराष्ट्र में सामने आया है. यहां एक छात्रा को दिवाली का होमवर्क ना करने डंडे से पीट दिया गया, जिससे उसके शरीर पर निशान बन गए. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 29, 2025, 02:06 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिवाली का होमवर्क ना करने पर मैडम ने छात्रा को डंडे से पीटा, मां-बाप ने पूछा तो बोली- और मारूंगी

Teacher Beaten for Diwali Homework: मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां एक 13 साल की छात्रा को उसकी ट्यूशन टीचर ने सिर्फ इसलिए डंडों से पीट दिया क्योंकि छात्रा ने दीपावली की छुट्टियों का होमवर्क पूरा नहीं किया था. घटना के बाद मुंबई पुलिस ने टीचर लक्ष्मी खड़का के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. टीचर को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. शिकायत के मुताबिक छात्रा घाटकोपर इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है उसके पिता एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, जो अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ वहीं निवास करते हैं. उनकी 13 वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है और नियमित रूप से एक प्राइवेट ट्यूशन क्लास में जाती है.

छात्रा के हाथों पर पड़े निशान

मामला उस समय सामने आया जब बच्ची ट्यूशन से रोते हुए घर लौटी. उसे देखकर माता-पिता ने कारण पूछा, तो उसने बताया कि टीचर लक्ष्मी खड़का ने दीपावली की छुट्टियों में होमवर्क दिया था, जो वह पूरी नहीं कर पाई थी. इस पर गुस्से में आकर टीचर ने उसे छड़ी से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके दोनों हाथों पर चोट और लाल निशान थे.

Add Zee News as a Preferred Source

दोबारा मारने की दी धमकी

परिवार के मुताबिक जब बच्ची के पिता ने टीचर से बात की और शिकायत जताई, तो उसने मामले को हल्के में लिया और कथित तौर पर टालमटोल भरे जवाब दिए. इतना ही नहीं, शिक्षिका ने यह तक कह दिया कि अगर छात्रा ने दोबारा होमवर्क पूरा नहीं किया तो उसे हर दिन ऐसी ही सजा दी जाएगी. परिवार ने जब टीचर को समझाने की कोशिश की तो वह कथित तौर पर बहस पर उतर आई. इसके बाद गुस्साए पिता ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

(इनपुट- आईएएनएस)

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Maharashtramumbaicrime

Trending news

ट्रंप जापान में कर रहे थे डील, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
Sanae Takaichi
ट्रंप जापान में कर रहे थे डील, PM मोदी ने अगले दिन साने ताकाइची को मिला दिया फोन
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
Bengaluru
वाई-फाई का नाम रखा 'पाकिस्तान जिंदाबाद', मचा हड़कंप; पुलिस स्टेशन पहुंचा बजरंग दल
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
india china news
'केंद्र सरकार के कर्मचारियों का डेटा चीन चला गया...भारत की हर गली उसे पता है'
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
Cyclone Montha
आंध्र प्रदेश के काकीनाडा पहुंचा तूफानी चक्रवात मोंथा, मूसलाधार बारिश से गहराया संकट
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
PIB
PAK की फेक प्रोपेगेंडा फैक्टरी! राष्ट्रपति मुर्मू का AI वीडियो शेयर कर फैलाया झूठ
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
Karnataka News
कांग्रेस को छोड़िए, कर्नाटक चुनाव के दो साल बाद भी इस दुविधा से नहीं निकल पाई भाजपा
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
aap in gujrat
गुजरात में बड़ा बदलाव, BJP छोड़ आम आदमी पार्टी में शामिल हुए 7 हजार कार्यकर्ता-नेता
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
farmer protest
कंगना रनौत के माफी मांगने पर भी नहीं मानी किसान आंदोलन वाली दादी, बढ़ेंगी मुश्किलें?
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
india china
गलवान झड़प के 5 साल बाद दुश्मनी की पिघलने लगी बर्फ! भारत-चीन बॉर्डर पर अब जंग नहीं?
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव में नीतीश, तेजस्वी रह गए पीछे ! सबसे ज्यादा चर्चा शिंदे की क्यों हो रही