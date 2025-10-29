दिवाली का होमवर्क ना करने पर मैडम ने छात्रा को डंडे से पीटा, मां-बाप ने पूछा तो बोली- और मारूंगी

Teacher Beaten for Diwali Homework: मुंबई के घाटकोपर इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां एक 13 साल की छात्रा को उसकी ट्यूशन टीचर ने सिर्फ इसलिए डंडों से पीट दिया क्योंकि छात्रा ने दीपावली की छुट्टियों का होमवर्क पूरा नहीं किया था. घटना के बाद मुंबई पुलिस ने टीचर लक्ष्मी खड़का के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.

पुलिस ने बताया कि आरोपी टीचर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और किशोर न्याय अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. टीचर को जल्द ही पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा. शिकायत के मुताबिक छात्रा घाटकोपर इलाके में अपने परिवार के साथ रहती है उसके पिता एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी हैं, जो अपनी पत्नी और तीन बच्चों के साथ वहीं निवास करते हैं. उनकी 13 वर्षीय बेटी एक निजी स्कूल में कक्षा 8 में पढ़ती है और नियमित रूप से एक प्राइवेट ट्यूशन क्लास में जाती है.

छात्रा के हाथों पर पड़े निशान

मामला उस समय सामने आया जब बच्ची ट्यूशन से रोते हुए घर लौटी. उसे देखकर माता-पिता ने कारण पूछा, तो उसने बताया कि टीचर लक्ष्मी खड़का ने दीपावली की छुट्टियों में होमवर्क दिया था, जो वह पूरी नहीं कर पाई थी. इस पर गुस्से में आकर टीचर ने उसे छड़ी से बुरी तरह पीटा, जिससे उसके दोनों हाथों पर चोट और लाल निशान थे.

दोबारा मारने की दी धमकी

परिवार के मुताबिक जब बच्ची के पिता ने टीचर से बात की और शिकायत जताई, तो उसने मामले को हल्के में लिया और कथित तौर पर टालमटोल भरे जवाब दिए. इतना ही नहीं, शिक्षिका ने यह तक कह दिया कि अगर छात्रा ने दोबारा होमवर्क पूरा नहीं किया तो उसे हर दिन ऐसी ही सजा दी जाएगी. परिवार ने जब टीचर को समझाने की कोशिश की तो वह कथित तौर पर बहस पर उतर आई. इसके बाद गुस्साए पिता ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिक्षिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

(इनपुट- आईएएनएस)