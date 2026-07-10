/20 रुपये के जुर्माने ने उजाड़ दीं खुशियां, स्कूल के तनाव में छात्रा ने उठाया आत्मघाती कदम; सुसाइड नोट में दिखा दर्द

कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से एक बेहद दुखद मामला सामने आया है. यहां अनेकल इलाके में आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा की कथित तौर पर आत्महत्या से मौत हो गई. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है. छात्रा के पास से एक कथित सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें उसने अपनी मौत के लिए जिन परिस्थितियों को जिम्मेदार बताया है, उनकी पुलिस जांच कर रही है.
पुलिस के मुताबिक, छात्रा ने अपने कथित सुसाइड नोट में लिखा कि होमवर्क पूरा नहीं होने पर एक शिक्षिका ने उससे 20 रुपये का जुर्माना भरने के लिए कहा था. इतना ही नहीं, उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) जारी करने की धमकी भी दी गई थी. छात्रा का दावा था कि इस घटना के बाद वह खुद को बेहद अपमानित और मानसिक रूप से परेशान महसूस कर रही थी.
डेथ नोट में उसने लिखा, 'मां, प्लीज मुझे माफ कर देना... मैं इस धरती पर जीने के लायक नहीं हूं... स्कूल में हुई घटना से मेरा मन बहुत आहत हुआ है... मुझ पर झूठे आरोप लगाए गए हैं... मां, बड़ी बहन, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है... मैं माफी चाहती हूं मैम और सभी से...' सुसाइड नोट में ये सारी बातें लिखने के बाद आठवीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा ने आत्महत्या कर ली.
मृतक छात्रा के परिजनों का आरोप है कि स्कूल के कुछ शिक्षकों द्वारा लगातार उसे प्रताड़ित किया जा रहा था. उनका कहना है कि इसी मानसिक दबाव के कारण बच्ची ने यह कठोर कदम उठाया. परिवार ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
सूर्यनगर पुलिस ने मामले में अप्राकृतिक मौत (Unnatural Death) का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि कथित सुसाइड नोट, परिजनों के आरोप और अन्य सभी पहलुओं की विस्तार से जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के वास्तविक कारणों और जिम्मेदारी को लेकर स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी.