/सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जज को ही धमकाया, अपने लिए मांगी जमानत; कोर्ट में खुल गई सुकेश चंद्रशेखर की पोल

Sukesh Chandrashekhar Judge Threat Latest News: साल 2017 में भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई कर रही तीस हजारी कोर्ट की जज पूनम चौधरी के पास एक फोन आया. फोन करने वाले शख्स ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताया. उसने जज से कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वह केस की सुनवाई कर रही हैं, उसे जमानत दे दी जाए. इतना ही नहीं, खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताने वाले उस शख्स ने धमकी भी दी कि ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर पेशेवर परिणाम भुगतने होंगे.
जज पूनम चौधरी दबाव में नहीं आईं. उन्होंने अपने स्तर पर इस फोन की पुष्टि की तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के संबंधित जज ने ऐसा कोई फोन नहीं किया था. बाद में जांच और ट्रायल के दौरान यह साबित हुआ कि जज को फोन करने वाला कोई और नहीं, बल्कि वही आरोपी था, जिसका केस उनकी अदालत में चल रहा था.
इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि फोन करने वाला शख्स सुकेश चंद्रशेखर था, जिस पर पहले से ही ठगी समेत कई मामले दर्ज हैं. तीस हजारी कोर्ट की चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने सुकेश चंद्रशेखर को खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताकर एक न्यायिक अधिकारी पर जमानत देने का दबाव बनाने के मामले में दोषी ठहराया है.
मामला अप्रैल 2017 का है. उस समय सुकेश चंद्रशेखर एक भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस हिरासत में था और विशेष जज पूनम चौधरी उसकी जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं.
अभियोजन के अनुसार, 28 अप्रैल 2017 को चंद्रशेखर ने एक पुलिस कांस्टेबल के मोबाइल फोन तक पहुंच बनाई. इसी फोन से जज पूनम चौधरी के लैंडलाइन और मोबाइल नंबर पर कॉल की गई. कॉल करने वाले ने पहले खुद को सुप्रीम कोर्ट के एक जज का निजी सचिव बताया. इसके बाद एक अन्य व्यक्ति ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताते हुए जज पूनम चौधरी से कहा कि सुकेश चंद्रशेखर इस मामले में निर्दोष है और उसे तुरंत जमानत दे दी जाए.
कॉल के दौरान जज को यह चेतावनी भी दी गई कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें गंभीर पेशेवर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं. कॉल करने वाले ने उन्हें एक मोबाइल नंबर भी दिया और इस नंबर पर संपर्क करने के लिए कहा.
हालांकि, जज पूनम चौधरी ने न तो दिए गए नंबर पर कॉल किया और न ही उस फोन को दोबारा रिसीव किया. उन्होंने किसी दबाव में आने के बजाय सुप्रीम कोर्ट के संबंधित जज के कार्यालय से फोन पर संपर्क कर इसकी पुष्टि की. वहां से उन्हें पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के संबंधित जज की ओर से ऐसा कोई फोन नहीं किया गया था. जिस व्यक्ति को निजी सचिव बताया गया था, वह भी उस जज के कार्यालय में कार्यरत नहीं था.
जज पूनम चौधरी समझ गईं कि इस फोन कॉल का मकसद सुकेश चंद्रशेखर को जमानत दिलाने के लिए उन पर दबाव बनाना था.
इसके बाद उन्होंने इस घटना की शिकायत तीस हजारी कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में की. साथ ही, उन्होंने इसकी शिकायत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को भी भेजी.
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू की. जांच पूरी होने के बाद 20 अप्रैल 2018 को पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की. अदालत ने मामले का संज्ञान लिया और 14 दिसंबर 2018 को सुकेश चंद्रशेखर के खिलाफ IPC की धाराओं 170, 189 और 507 के तहत आरोप तय किए.
इसके बाद फरवरी 2019 से अभियोजन पक्ष के गवाहों की गवाही शुरू हुई. इस दौरान कुल 16 गवाह पेश किए गए.
इनमें सबसे महत्वपूर्ण गवाह खुद जज पूनम चौधरी थीं. उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर फोन किया गया और सुकेश चंद्रशेखर को जमानत देने के लिए प्रभावित करने की कोशिश की गई.
अभियोजन पक्ष ने टेलीफोन रिकॉर्ड, मोबाइल नंबर और अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के जरिए अपने आरोपों को साबित करने की कोशिश की. लंबी सुनवाई के बाद चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने फैसला सुनाया और सुकेश चंद्रशेखर को IPC की धाराओं 170, 189 और 507 के तहत दोषी ठहराया. सुकेश को सजा सुनाए जाने से पहले सजा की अवधि को लेकर बहस 27 अगस्त को होगी
फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने सुकेश चंद्रशेखर के हरकत को बेहद गंभीर बताया. कोर्ट ने कहा कि सुकेश ने सुप्रीम कोर्ट के जज की पहचान का इस्तेमाल कर चल रही न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की. कोर्ट ने कहा कि अदालतों में फैसले फोन पर दिए गए दबाव से नहीं, बल्कि कोर्ट में मौजूद रिकॉर्ड और कानून के आधार पर होते हैं. सुकेश को शायद यह गलतफहमी थी कि किसी बड़े पद का नाम लेकर और फोन पर दबाव बनाकर न्यायपालिका को प्रभावित किया जा सकता है.
हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की जांच को लेकर कड़ी नाराजगी जताई. कोर्ट ने जांच को सतही, लापरवाह और उदासीन बताया. अदालत ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में कई अहम पहलुओं की ठीक से जांच नहीं की. कोर्ट के मुताबिक, पुलिस ने वह मोबाइल फोन बरामद नहीं किया जिससे कॉल की गई थी. महत्वपूर्ण कॉल रिकॉर्ड जुटाने में भी लापरवाही हुई और कई अहम गवाहों से समय पर पूछताछ नहीं की गई.
कोर्ट ने सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह उठाया कि पुलिस हिरासत में रहते हुए सुकेश को पुलिसकर्मी के मोबाइल फोन तक पहुंच कैसे मिली. कोर्ट ने कहा कि इस पहलू की भी गंभीरता से जांच होनी चाहिए थी. कोर्ट ने कहा कि पुलिस कमिश्नर/ डीसीपी कांस्टेबल मनजीत की भूमिका की दोबारा जांच करे और जरूरत पड़ने पर उसके खिलाफ विभागीय या आपराधिक कार्रवाई पर विचार किया जाए.