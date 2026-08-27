Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जज को ही धमकाया, अपने लिए मांगी जमानत; कोर्ट में खुल गई सुकेश चंद्रशेखर की पोल

सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जज को ही धमकाया, अपने लिए मांगी जमानत; कोर्ट में खुल गई सुकेश चंद्रशेखर की पोल

Sukesh Chandrashekhar Judge Threat News: करोड़ों रुपये की ठगी के आरोप में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर तीस हजार कोर्ट की जज को धमकाया था. लेकिन उसकी पोल कोर्ट में खुल गई और वह पकड़ा गया.

Written ByArvind Singh
Published: Aug 27, 2026, 01:29 AM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:29 AM IST
सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जज को ही धमकाया, अपने लिए मांगी जमानत; कोर्ट में खुल गई सुकेश चंद्रशेखर की पोल

About the Author

Arvind Singh

Arvind Singh

अरविन्द सिंह ज़ी न्यूज़ में सीनियर जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब दो दशक का अनुभव है. वह मुख्यत: सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके अलावा देशभर में कोर्ट से आने वाली बड़ी ख़बरों पर भी उनकी नज़र रहती है. कानून की जटिल, तकनीकी खबरों को सरल अंदाज में पेश करना उनकी खासियत है, इन्होंने जामिया यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई की है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Delhi में 21 साल की मॉडल की चाकू मारकर हत्या, घर में घुसकर उतारा मौत के घाट
2
3
4
5