/सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जज को ही धमकाया, अपने लिए मांगी जमानत; कोर्ट में खुल गई सुकेश चंद्रशेखर की पोल

Sukesh Chandrashekhar Judge Threat Latest News: साल 2017 में भ्रष्टाचार के एक मामले की सुनवाई कर रही तीस हजारी कोर्ट की जज पूनम चौधरी के पास एक फोन आया. फोन करने वाले शख्स ने खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताया. उसने जज से कहा कि जिस व्यक्ति के खिलाफ वह केस की सुनवाई कर रही हैं, उसे जमानत दे दी जाए. इतना ही नहीं, खुद को सुप्रीम कोर्ट का जज बताने वाले उस शख्स ने धमकी भी दी कि ऐसा न करने पर उन्हें गंभीर पेशेवर परिणाम भुगतने होंगे.