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मोबाइल छोड़कर होमवर्क पूरा करने के लिए टोका तो 7वीं के छात्र ने लगा ली फांसी, सूरत की घटना ने झकझोरा

गुजरात के सूरत में 7वीं कक्षा के एक छात्र ने मोबाइल न छोड़ने पर माता-पिता की डांट से आहत होकर फांसी लगा ली. पैरेंट बच्चे को होमवर्क पूरा करने के लिए कह रहे थे.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Aug 04, 2026, 06:54 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:58 PM IST
मोबाइल छोड़कर होमवर्क पूरा करने के लिए टोका तो 7वीं के छात्र ने लगा ली फांसी, सूरत की घटना ने झकझोरा

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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