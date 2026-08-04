/मोबाइल छोड़कर होमवर्क पूरा करने के लिए टोका तो 7वीं के छात्र ने लगा ली फांसी, सूरत की घटना ने झकझोरा

बच्चों में मोबाइल की लत, ये 'बीमारी' आजकल हर घर में फैली हुई है. बच्चे इस हद तक मोबाइल के एडिक्ट होते जा रहे हैं कि वे जान तक देने लगे हैं. गुजरात के सूरत से ऐसी ही एक बेहद दुखद घटना सामने आई है. वेद रोड स्थित लक्ष्मीनगर इलाके में 7वीं कक्षा के एक छात्र ने माता-पिता की डांट से नाराज होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. बच्चे के सुसाइड करने की खबर पूरे इलाके में तेजी से फैल गई. इससे घटना से सभी हैरान हैं. पुलिस मामले की जांच कर रही है.
बताया जा रहा कि छात्र सूरत नगर निगम के म्युनिसिपल स्कूल नंबर-331 में 7वीं कक्षा में पढ़ता था. घरवालों के मुताबिक उनका बेटा अधिकतर मोबाइल ही चलाता रहता था. उसे कई बार समझाया गया कि मोबाइल पर ध्यान कम और पढ़ाई पर ज्यादा रखे. सोमवार शाम को भी वह लगातार मोबाइल चला रहा था. इसी दौरान माता-पिता ने उसे पढ़ाई के लिए टोका. बताया जा रहा है कि छात्र इस बात से नाराज हो गया.
कुछ देर बाद जब परिवार के लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान वह घर के अंदर फंदे से लटका मिला. परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. छात्र के रिश्तेदार दीपेश पोनिकर ने बताया कि बच्चे को मोबाइल की आदत थी और परिवार उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझाता रहता था. किसी को अंदाजा नहीं था कि मामूली डांट के बाद वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं. शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक डांट के बाद आवेश में उठाए गए कदम का माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.
વાલીઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો! સુરતમાં મોબાઇલની લતે ચઢેલા ધોરણ-7ના વિદ્યાર્થીને હોમવર્ક કરવાનું કહેવાતા ટૂંકાવ્યું જીવન#Gujarat #Surat #News pic.twitter.com/9EmnUcGkrb
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) August 4, 2026
एक्सपर्ट लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि कम उम्र में मोबाइल, ऑनलाइन गेम और सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग बच्चों के व्यवहार, पढ़ाई, नींद और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर डाल सकता है. कई बार बच्चे मोबाइल को अपनी दिनचर्या का इतना बड़ा हिस्सा बना लेते हैं कि उससे अलग होने पर गुस्सा, बेचैनी या चिड़चिड़े हो जाते हैं. पिछले कुछ समय में देश के अलग-अलग राज्यों से भी मोबाइल की लत या उसे लेकर हुए विवाद के बाद बच्चों द्वारा आत्महत्या की खबरें सामने आई हैं.
मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि अभिभावकों को बच्चों पर केवल रोक लगाने के बजाय उनसे खुलकर बातचीत करनी चाहिए, स्क्रीन टाइम के स्पष्ट नियम बनाने चाहिए और उनके व्यवहार में अचानक आने वाले बदलावों पर भी नजर रखनी चाहिए. यदि बच्चा लगातार तनाव, चिड़चिड़ापन या अलगाव महसूस कर रहा हो, तो समय रहते किसी मेंटल एक्सपर्ट की सलाह लेना बेहतर होता है.
Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्यथित हों तो जीवन से हार मारने की कोई जरूरत नहीं. अच्छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.