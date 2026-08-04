/मोबाइल छोड़कर होमवर्क पूरा करने के लिए टोका तो 7वीं के छात्र ने लगा ली फांसी, सूरत की घटना ने झकझोरा

कुछ देर बाद जब परिवार के लोगों ने उसे नहीं देखा तो उसकी तलाश शुरू की. इसी दौरान वह घर के अंदर फंदे से लटका मिला. परिजन तुरंत उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. छात्र के रिश्तेदार दीपेश पोनिकर ने बताया कि बच्चे को मोबाइल की आदत थी और परिवार उसे पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए समझाता रहता था. किसी को अंदाजा नहीं था कि मामूली डांट के बाद वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा. सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने परिजनों और आसपास के लोगों के बयान दर्ज किए हैं. शुरुआती जांच में मामला पारिवारिक डांट के बाद आवेश में उठाए गए कदम का माना जा रहा है, हालांकि पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है.