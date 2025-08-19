10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड

Surat Crime News: आपने शायद पढ़ा होगा कि सूरत में 32 करोड़ के हीरे चोरी हुए हैं. इतनी बड़ी कंपनी में एक भी सीसीटीवी नहीं था. उस समय गार्ड भी गायब था. पुलिस जांच कर ही रही थी कि तभी 10 दिन पुराने एक कागज पर नजर पड़ी और चोर शिकंजे में आ गए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 19, 2025, 08:35 PM IST
10 दिन पुराने कागज से पकड़े गए 32 करोड़ के हीरे चुराने वाले चोर! सूरत में गजब कांड

Surat Diamond News: सूरत में 300 करोड़ रुपये का टर्नओवर रखने वाली एक हीरा कंपनी में 32 करोड़ रुपये के हीरे चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है. 10 दिन पुराने एक कागज से ही पुलिस चोरों तक पहुंच गई. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस जांच में पता चला है कि शिकायतकर्ता ही इस मामले का मुख्य आरोपी है. जी हां, कर्ज में डूबने के कारण बाप और बेटे ने मिलकर 20 करोड़ रुपये का बीमा क्लेम करने के लिए चोरी का यह नाटक रचा था, जिसका अब पर्दाफाश हो चुका है. पुलिस जांच में बेटे और ड्राइवर की भी संलिप्तता सामने आई है. इस तरह हीरा चोरी की इस सबसे बड़ी घटना में शिकायत दर्ज कराने वाला व्यक्ति ही अपराधी निकला है. 

गुजरात के सूरत में 17 अगस्त रविवार की रात को डीके संस कंपनी में 32 करोड़ रुपये के हीरे चोरी होने की खबर मिली. इस घटना के बाद, पुलिस ने टीमें बनाकर जांच शुरू की जिसमें एक बड़ा खुलासा हुआ.  घटना यह थी कि सूरत की हीरा कंपनी की पॉलिशिंग और निर्यात इकाई से अज्ञात चोरों ने 32 करोड़ रुपये मूल्य के हीरे चुरा लिए. 15 अगस्त को दोपहर के समय कंपनी के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी पॉलिश किए हुए और रफ हीरों को अपनी ऑफिस की तिजोरी में रखकर घर चले गए थे. 

चोरी नहीं, नाटक हुआ

इसके बाद 18 अगस्त की सुबह उनकी हीरा कंपनी में चोरी होने की जानकारी मिली. चोरों ने गैस कटर से तिजोरी को काटकर 32.6 करोड़ रुपये के हीरे और कुछ नकदी चुरा ली थी. अब इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है कि वास्तव में कोई चोरी नहीं हुई थी. यह सब चोरी का नाटक था, जिसे एक साजिश के तहत रचा गया था. 

इसके लिए पांच लोगों को यह चोरी करने के लिए तैयार किया गया था. इस नाटक के लिए उन्हें दस लाख रुपये देने थे, जिसमें से पांच लाख रुपये उन्हें चोरी का नाटक करने के लिए आने पर दिए गए थे और बाकी के पांच लाख रुपये अभी देना बाकी थे. कापोद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर इस अपराध का पर्दाफाश किया है. 

10 दिन पहले वाला क्लू

पुलिस को इस मामले में शिकायतकर्ता पर ही शक इसलिए हुआ क्योंकि 300 करोड़ रुपये का टर्नओवर होने के बावजूद बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरे नहीं थे. इसके अलावा, करोड़ों के हीरों के लेन-देन वाली कंपनी में छुट्टी के दिन सुरक्षा गार्ड भी मौजूद नहीं थे. सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि चोरों ने कंपनी का मुख्य दरवाजा चाबी से खोला था और चोरी से ठीक 10 दिन पहले ही हीरों का बीमा नवीनीकृत (रिन्यू) कराया गया था. इन सभी बातों पर पुलिस ने गहराई से जांच की, जिसके बाद यह बड़ा खुलासा हुआ. 

पुलिस सूत्रों के अनुसार डी. के. संस के मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी ने कर्ज बढ़ने के कारण यह पूरा षड्यंत्र रचा था. इस साजिश में उनका बेटा और ड्राइवर समेत कई लोग शामिल थे. जो पांच लोग रिक्शे में चोरी करने आए थे, उनमें से एक देवेंद्र कुमार चौधरी का बेटा भी था जिसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया था. उन्होंने सबूत मिटाने के लिए सीसीटीवी कैमरों में तोड़फोड़ की और वीडियो रिकॉर्डर भी चुरा लिया था. चोरों ने कीमती रत्न निकालने के लिए गैस कटर का उपयोग करके धातु की तिजोरी को तोड़ा था. 

