‘दृश्यम’ स्टाइल मर्डर! सूरत में डायटीशियन पत्नी की हत्या कर बक्से में छुपाया शव, चिट्ठी ने खोली पूरी साजिश

Surat Murder Case: गुजरात के सूरत शहर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर उसके शव को लकड़ी के बक्से में छुपा दिया. इस सनसनीखेज मामले का खुलासा तब हुआ, जब आरोपी द्वारा छोड़ी गई एक चिट्ठी पुलिस के हाथ लगी, जिसके आधार पर शव बरामद किया गया. पुलिस के अनुसार, आरोपी विशाल साल्वी ने 20 अप्रैल को अपनी पत्नी शिल्पा साल्वी की हत्या कर दी. इसके बाद उसने शव को शहर के सलाबतपुरा इलाके में स्थित अपने पुराने और जर्जर मकान में ले जाकर एक लकड़ी के बक्से में ठूंस दिया. शव को छिपाने के लिए उसने बक्से के ऊपर सीमेंट डालकर उसे पूरी तरह ढकने की कोशिश की.

गुमशुदगी की रिपोर्ट से शुरू हुआ था मामला

यह मामला शुरुआत में एक सामान्य गुमशुदगी की रिपोर्ट के तौर पर सामने आया था. 40 वर्षीय विशाल साल्वी ने पिछले हफ्ते गोदादरा पुलिस थाना में अपनी 39 वर्षीय पत्नी के लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. उसने दावा किया था कि उसकी पत्नी 4 दिन से घर नहीं लौटी है. हालांकि, मामले ने तब मोड़ लिया जब शिकायत दर्ज कराने के दो दिन बाद खुद विशाल साल्वी अचानक लापता हो गया. इससे पुलिस को संदेह हुआ और जांच का दायरा बढ़ाया गया.

चिट्ठी से हुआ खुलासा

जांच के दौरान आरोपी के नाबालिग बेटे को एक पर्ची मिली, जिसे उसने पुलिस को सौंप दिया. इस चिट्ठी में विशाल ने अपने अपराध की अस्पष्ट स्वीकारोक्ति की थी. उसने लिखा था कि उसने अपराध किया है और पत्नी का शव सलाबतपुरा स्थित उसके पैतृक घर में मौजूद है. इस सूचना के आधार पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक संदिग्ध लकड़ी के बक्से को खोला. बक्सा खोलते ही पुलिस के होश उड़ गए अंदर शिल्पा का शव फोम और सीमेंट के मिश्रण में सड़ता हुआ मिला.

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आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

पुलिस ने बाद में शहर के बाहरी ग्रामीण इलाके से विशाल साल्वी को पकड़ लिया और हिरासत में ले लिया. सूरत पुलिस के अधिकारियों के अनुसार, मामले की गहन जांच जारी है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस अपराध में कोई और शामिल था या नहीं.

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15 साल पुराना रिश्ता

पुलिस जांच में सामने आया है कि शिल्पा और विशाल की शादी वर्ष 2010 में हुई थी और उनके दो बेटे हैं. शिल्पा पेशे से डायटीशियन थीं और सूरत नगर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान में कार्यरत थीं. उन्होंने हाल ही में अपना क्लिनिक भी शुरू किया था. वहीं, विशाल एक हीरा पॉलिशिंग फैक्ट्री में काम करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगार था. पुलिस के मुताबिक, दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते थे. विशाल को शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, जिसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था. प्रारंभिक जांच में घरेलू विवाद और शक को हत्या की संभावित वजह माना जा रहा है. हालांकि, पुलिस अभी सभी पहलुओं की जांच कर रही है.