सुरेश रैना के रिश्तेदारों के मर्डर केस में 3 गिरफ्तार, 11 आरोपी अब भी फरार

पठानकोट: पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया है कि जिस गैंग ने क्रिकेटर सुरैश रैना के रिश्तेदारों की हत्या की हैं, उस गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. हालाकिं 11 आरोपी अब भी फरार है. डीजीपी ने बताया है कि आरोपियों के पास 2 अंगूठी, एक गोल्ड चेन और 1530 रुपये बरामद किए गए हैं. आरोपियों से पूछताछ में ये भी पता चला है कि ये लोग कुछ दूसरे बदमाशों के साथ मिलकर एक गैंग चला रहे थे.

The case of attack & murder involving cricketer Suresh Raina’s kin has been solved with the arrest of three members of an inter-state gang of robber-criminals. Eleven other accused are yet to be arrested: State government

— ANI (@ANI) September 16, 2020