बुरे फंसे पलक्कड़ विधायक राहुल मामकूटाथिल, रेप और जबरन अबॉर्शन का मामला दर्ज

पुलिस ने सस्पेंडेड कांग्रेस MLA राहुल मामकूटाथिल के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है. महिला ने राहुल पर सेक्सुअल असॉल्ट, शादी का झांसा देकर रेप करने और अबॉर्शन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Nov 28, 2025, 04:06 PM IST
केरल के तिरुवनंतपुरम में पलक्कड़ विधानसभा सीट से कांग्रेस से निलंबित किए गए विधायक राहुल ममकूटाथिल की मुश्किलें बढ़ गई हैं. राहुल पर रेप, क्रिमिनल इंटिमिडेशन और जबरन अबॉर्शन के आरोप में केरल पुलिस ने केस दर्ज किया गया है. विधायक के खिलाफ की गई FIR में कई नॉन-बेलेबल सेक्शन भी लगाए गए हैं. उनके अलावा पुलिस ने उनके दोस्त जॉबी जोसेफ को भी कथित सेक्सुअल मिसकंडक्ट केस में दूसरे आरोपी के तौर पर पेश किया है. हालांकि उन्होंने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि जांच चल रही है वो अपने बचाव के लिए कानूनी कार्रवाई करेंगे

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक केरल पुलिस ने सस्पेंडेड कांग्रेस MLA राहुल मामकूटाथिल के खिलाफ एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया है. महिला ने राहुल पर सेक्सुअल असॉल्ट, शादी का झांसा देकर रेप करने और अबॉर्शन के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया है. FIR शुरू में नेदुमंगड वलियामाला पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी लेकिन बाद में इसे नेमोम पुलिस स्टेशन ट्रांसफर कर दिया गया. क्योंकि कथित घटनाएं उसी के अधिकार क्षेत्र में हुई थीं.

इन सेक्शन के तहत दर्ज हुआ केस
यह केस भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की आठ गैर-जमानती धाराओं के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें रेप के लिए सेक्शन 64, एक ही महिला के बार-बार रेप के लिए सेक्शन 64(2), भरोसे के पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा रेप के लिए सेक्शन 64(f), गर्भवती महिला के साथ रेप के लिए सेक्शन 64(h), और एक ही महिला के बार-बार रेप के लिए सेक्शन 64(m) शामिल हैं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था चैट का स्क्रीन शॉट और ऑडियो
विधायक राहुल ममकूटाथिल को लेकर कथित व्हाट्सऐप चैट का स्क्रीनशॉट और एक ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर सामने आए हैं. वायरल हो रहे स्क्रीन शॉट में इस बात का दावा किया जा रहा है कि यह सामग्री ममकूटाथिल से जुड़ी है, जिन्हें पहले यौन शोषण के आरोपों के चलते कांग्रेस से निलंबित किया गया था. कथित ऑडियो में उस बातचीत को राहुल और एक महिला के बीच बताया जा रहा है, जिसमें महिला गर्भावस्था के शुरुआती महीनों में आ रही दिक्कतों का ज़िक्र करती सुनाई देती है. वहीं ऑडियो में मौजूद पुरुष जिसे सोशल मीडिया दावों में राहुल बताया गया है उसे कथित तौर पर बदसलूकी भरे लहजे में अस्पताल चलने के लिए कहता सुना जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः डेटिंग ऐप से लिव-इन तक, दो शहर, दो कत्ल; अनैतिक रिश्तों का 'स्याह चेहरा' उजागर

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

