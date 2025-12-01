Advertisement
trendingNow13024583
Hindi Newscrime

कोयंबटूर में खून से सनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी; स्टेटस देखकर दहशत में लोग

coimbatore woman murder case: तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक  युवक नेअपनी पत्नी की बेहरहमी से हत्या कर दी, और उसके बाद सेल्फी लेकर उसे व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगा दिया.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 09:10 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कोयंबटूर में खून से सनी हैवानियत! पत्नी की हत्या के बाद पति ने ली सेल्फी; स्टेटस देखकर दहशत में लोग

coimbatore woman murder case: तमिलनाडु के कोयंबटूर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वहीं के एक युवक ने अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर उसकी लाश के साथ सेल्फी खींचकर उसे व्हाट्सऐप स्टेटस पर लगा दिया, इस घटना ने पूरे राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं.

लंबे समय से चल रहा था मनमुटाव 
जानकारी के मुताबिक, ये खतरनाक घटना रविवार को कोयंबटूर के एक महिला हॉस्टल में हुई थी. मरने वाली महिला का नाम श्रीप्रिया बताया जा रहा है, जो एक निजी कंपनी में काम करती थीं. पुलिस ने आरोपी की पहचान बालामुरुगन के रूप में की है, जो श्रीप्रिया का पति है. दोनों के बीच लंबे समय से मनमुटाव चल रहा था और इसी कारण से वो दोनों अलग रहते थे.

कपड़ों में छिपाया था हथियार
रविवार दोपहर को आरोपी अपनी पत्नी से मिलने के बहाने हॉस्टल पहुंचा. पुलिस के मुताबिक उसने अपने कपड़ों में हथियार छुपा रखा था. साथ ही दोनों के बीच बात करने के दौरान झगड़ा बढ़ता गया और आरोपी ने अचानक हथियार निकालकर उस पर हमला कर दिया. यह सब इतना अचानक हुआ कि हॉस्टल में मौजूद महिलाएं डरकर बाहर भाग गईं.

Add Zee News as a Preferred Source

पागलपन का था भूत सवार
सब तो ठिक था पर उस आदमी का पागलपन का भूत सवार था, कहा जा रहा है कि आरोपी भागने के बजाय वहीं रुककर अपनी पत्नी के शव के साथ सेल्फी ली और उसे स्टेटस पर डाल दिया था. स्टेटस में उसने लिखा कि उसे पत्नी ने धोखा दिया, इसलिए उसने यह कदम उठाया है. इसी दौरान हॉस्टल प्रशासन द्वारा बाद में पुलिस को जानकारी दी गई. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हथियार भी बरामद कर लिया गया है.

शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी पत्नी पर शक करता था. उसे लगता था कि उसका किसी और से संबंध है. इसी शक ने उसे अपराध करने पर मजबूर कर दिया.

इस घटना के बाद विपक्षी पार्टियों ने राज्य सरकार को कठघरे में खड़ा किया है. उनका कहना है कि तमिलनाडु में महिलाओं की सुरक्षा लगातार बिगड़ रही है और कानून-व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं. वहीं राज्य सरकार और पुलिस का कहना है कि यह व्यक्तिगत विवाद का मामला है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है. पुलिस का कहना है कि केस को तेजी से आगे बढ़ाकर पीड़ित को न्याय दिलाया जाएगा.

About the Author
author img
harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

TAGS

Tamil NaduCoimbatoreWoman murder

Trending news

मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
family man 3
मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?