crime

एयरपोर्ट से किडनैप, फिर छात्रा के साथ किया गैंगरेप, तमिलनाडु में दिल दहला देने वाली घटना

Tamil Nadu Student Physically Assaulted: तमिलनाडु में  कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास एक कॉलेज की छात्रा के साथ 3 लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया. छात्रा अस्पताल में भर्ती है.   

 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Nov 03, 2025, 01:46 PM IST
एयरपोर्ट से किडनैप, फिर छात्रा के साथ किया गैंगरेप, तमिलनाडु में दिल दहला देने वाली घटना

Tamil Nadu Student Abducted : तमिलनाडु के कोयंबटूर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के पास से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक कॉलेज स्टूडेंट को 3 लोगों ने किडनैप कर लिया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने घटना को लेकर आरोपों को गिरफ्तार करने के लिए जांच शुरू कर दी है. घटना के बाद से लड़की सदमे में है. उसका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. बता दें कि घटना रविवार 2 नवंबर 2025 देर रात की बताई जा रही है. 

छात्रा के साथ दुष्कर्म  

दुष्कर्म के बाद पीड़िता एयरपोर्ट के पास एक खाली प्लॉट में नग्न और गंभीर रूप से घायल अवस्था में पाई गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया. पुलिस सूत्रों के अनुसार यह भयावह घटना रात करीब 11 बजे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पीछे एक सुनसान इलाके में घटी. शहर के एक निजी कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई कर रही छात्रा एक कार में बैठकर अपने पुरुष मित्र विनीत से बात कर रही थी और तभी अचानक 3 अज्ञात लोग कार के पास पहुंचे. उन्होंने विनीत पर हमला किया और युवती को जबरन अंधेरे में खींच ले गए. 

ये भी पढ़ें- मशरूम लेने जा रहे थे लोग... खेत में मिला खून से सना चाकू, बालों का गुच्छा; फिर जो देखा उड़ गए होश  

पुलिस को किया सूचित  

आरोपियों ने कथित तौर पर बारी-बारी से छात्रा के साथ बलात्कार किया और फिर उसे घायल और सदमे की हालत में छोड़कर भाग गए. विनीत हमलावरों का विरोध करने की कोशिश में गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद वह किसी तरह पीलामेडु पुलिस स्टेशन पहुंचा और अधिकारियों को सूचित किया, जिसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में एक पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया. काफी खोजबीन के बाद पुलिस को पीड़िता पास के एक खाली प्लॉट में बेहोश और बिना कपड़ों के पड़ी मिली. उसे तुरंत बचाया गया और एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. डॉक्टरों ने कहा कि उसकी हालत स्थिर है, लेकिन वह अभी भी गहरे सदमे में है. 

ये भी पढ़ें- पूर्व प्रेमिका के पति पर किया चाकू से हमला, लगे 70 टांके, FIR दर्ज 

 

 

जांच में जुटी पुलिस  

विनीत को भी चिकित्सा के लिए कोयंबटूर सरकारी अस्पताल ले जाया गया है. इस बीच पुलिस ने अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म सहित भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. तीनों आरोपी अभी फरार हैं. उनका पता लगाने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने अस्पताल का दौरा किया और पीड़िता के परिवार को त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया. ( इनपुट- आईएएनएस) 

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

