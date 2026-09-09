/जमीन के टुकड़े के लिए पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी से पीट-पीटकर कुएं में फेंका शरीर; गिरफ्तार हुआ निर्दयी बेटा

Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु से एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां जमीन के 20 सेंट के टुकड़े को लेकर बेटे ने बेरहमी से अपने पिता की हत्या कर दी. हत्या के बाद उसने पिता के शव को कुएं में भी फेंक दिया. घटना के बाद से इलाके के लोग खौफ में हैं.
जमीन के 20 सेंट के टुकड़े को लेकर बेटे ने बेरहमी से 84 साल के अपने पिता की हत्या कर दी और उसके शव को कुएं में फेंक दिया. घटना के बाद से इलाके के लोग खौफ में हैं.
कुन्नथुर गांव के रहने वाले मृतक पोन्नुसामी के दो बेटे शिवशंकर और शिवकुमार हैं. पोन्नुसामी के पास 2.50 एकड़ जमीन थी, जिसमें से उन्होंने 1.10-1.10 एकड़ जमीन अपने दोनों बेटों के बीच बांट दी थी और बाकी बची 20-सेंट जमीन अपने पास रखी थी. उनका बड़ा बेटा शिवशंकर दिल्ली में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था, इसलिए पोन्नुसामी उसकी जमीन की भी देखभाल करते थे. ऐसे नें शिवकुमार अपने पिता से बार-बार झगड़ा कर रहा था और बची हुई 20 सेंट जमीन अपने नाम करवाने की मांग कर रहा था.
घटना वाले दिन, जब बुज़ुर्ग पोन्नुसामी अपने खेत में कुएं से पानी निकाल रहे थे तो शिवकुमार की उनसे बहस हो गई. बहस बढ़ने पर शिवकुमार ने पास पड़ी लकड़ी की लाठी से अपने पिता पर कई बार हमला किया. पोन्नुसामी के बेहोश होने के बाद शिवकुमार ने उन्हें उठाया और खेत के कुएं में फेंक दिया और फिर वहां से भाग गया. बाद में कुएं में ही पोन्नुसामी की मौत हो गई.
पोन्नुसामी का शव मिलने पर पड़ोसियों ने कल्लामर्थुर पुलिस को सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए उलुंदुरपेट सरकारी अस्पताल भेजा. पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या संपत्ति के विवाद को लेकर की गई थी. फरार चल रहे शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जमीन के महज 20-सेंट के टुकड़े के लिए पिता की बेरहमी से हत्या की इस घटना से उलुंदुरपेट इलाके में गहरा दुख और सदमा है. (इनपुट- IANS)