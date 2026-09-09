/जमीन के टुकड़े के लिए पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी से पीट-पीटकर कुएं में फेंका शरीर; गिरफ्तार हुआ निर्दयी बेटा

पोन्नुसामी का शव मिलने पर पड़ोसियों ने कल्लामर्थुर पुलिस को सूचना दी. पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए उलुंदुरपेट सरकारी अस्पताल भेजा. पुलिस की जांच में पता चला कि हत्या संपत्ति के विवाद को लेकर की गई थी. फरार चल रहे शिवकुमार को गिरफ्तार कर लिया गया और हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. जमीन के महज 20-सेंट के टुकड़े के लिए पिता की बेरहमी से हत्या की इस घटना से उलुंदुरपेट इलाके में गहरा दुख और सदमा है. (इनपुट- IANS)