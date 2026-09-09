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जमीन के टुकड़े के लिए पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी से पीट-पीटकर कुएं में फेंका शरीर; गिरफ्तार हुआ निर्दयी बेटा

Son Kills Father For Land: तमिलनाडु में जमीन को लेकर एक शख्स ने अपने 84 साल के पिता की बेरहमी से हत्या कर दी. आरोपी बेटा बंटवारे के बावजूद अपने पिता से लगातार अतिरिक्त जमीन को लेकर झगड़ा कर रहा था. एक दिन गुस्से में आकर उसने अपने पिता की हत्या कर दी.

Written ByZee News Desk
Published: Sep 09, 2026, 01:20 PM IST|Updated: Sep 09, 2026, 01:20 PM IST
जमीन के टुकड़े के लिए पिता को उतारा मौत के घाट, लाठी से पीट-पीटकर कुएं में फेंका शरीर; गिरफ्तार हुआ निर्दयी बेटा

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