मशरूम लेने जा रहे थे लोग... खेत में मिला खून से सना चाकू, बालों का गुच्छा; फिर जो देखा उड़ गए होश

Tamil Nadu Crime News: तमिलनाडु में एक खौफनाक मामला देखने को मिला है. यहां के इरोड जिले में एक 35 साल की महिला की हत्या कर उसे केले के बगान में दफना दिया गया. मामले को लेकर पुलिस ने एक 27 साल के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. वह कथित तौर पर उसके साथ रिश्ते में थी. पुलिस ने महिला का शव गोबीचेट्टिपलयम शहर के पास खेत में 3 फुट गहरे गड्ढे से बरामद किया. स्थानीय लोग बारिश के बाद मशरूम इकट्ठा करने के लिए खेत में गए थे और तभी उन्हें वहां खून से सना हुआ चाकू और मिट्टी से निकले बालों के गुच्छे दिखे.

खेत में मिला महिला का शव

मृतका की पहचान अप्पाकुदल कस्बे की रहने वाली ब्यूटीशियन सोनिया के रूप में हुई है. वह 2 नवंबर 2025 से लापता बताई जा रही थी. काम से घर न लौटने पर सोनिया के परिवार ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी. पिछले 2 सालों से विधवा सोनिया अपने स्कूल जाने वाले बेटा-बेटी और मां के साथ रहती थी. जांच में कॉल रिकॉर्ड से आरोपी की पहचान मोहन कुमार नाम से हुई है. वह बी कॉम ग्रेजुएट है और उसी केले के बगान का मालिक है, जहां महिला का शव मिला था.

शादी का दबाव बना रही थी महिला

पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. पुलिस के मुताबिक महिला लगातार आरोपी से शादी करने के लिए कह रही थी, जिसके चलते उसने महिला की हत्या कर दी. दोनों की मुलाकात एक 2 साल पहले गोबिचेट्टीपलायम के पास एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते समय हुई थी. समय के साथ सोनिया और मोहन की दोस्ती गहरी होती चली गई और वे अक्सर खेत में मिलते थे. उसने सोनिया को भी खेत में ही मौत के घाट उतारा.

आरोपी हुआ गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक मोहन ने वारदात वाले दिन खेत में एक गड्ढा खोदा और रात लगभग 8 बजे सोनिया को वहां बुलाया. कुछ समय साथ बिताने के बाद उसने सोनिया पर पत्थर और गर्दन पर चाकू से हमला किया और उसे जान से मार दिया. इसके बाद उसने सोनिया के शव को दफना दिया और उसके फोन और कपड़े भवानी नहर के पास फेंक दिए. पुलिस ने मोहन कुमार को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है. मामले की आगे जांच जारी है.