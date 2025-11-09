मां और उसकी लेस्बियन दोस्त ने 5 महीने के बच्चे को मारा, फोन रिकॉर्डिंग ने खोला राज, क्या थी वजह?

Crime News: तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी लेस्बियन पार्टनर के साथ मिलकर उनके 5 महीने के बेटे की हत्या कर दी. घटना कृष्णागिरी जिले के चिन्नाटी गांव की है. 5 नवंबर 2025 को शिशु दूध पीते समय बेहोश हो गया था और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. शिकायतकर्ता सुरेश का आरोप है कि उसकी पत्नी भारती और उसकी पार्टी सुमित्रा ने उसके बेटे की हत्या की. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

मां ने की बेटे की हत्या

38 साल का सुरेश दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता है. वहीं उसकी पत्नी भारती 26 साल की है. दोनों 4-5 साल की 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं. 5 महीने पहले ही उनका सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूध पिलाते समय बेहोश होने के बाद शिशु को केलमंगलम सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां पहुंचते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. बाद में उसे दफना दिया गया.

बच्चे को लेकर हुआ तनाव

मामले ने तब नाटकीय मोड़ लिया जब सुरेश ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसके बेटे की हत्या की है. किसी गड़बड़ी का शक होने पर उसने भारती का फोन चेक किया और उसमें उसकी और उसकी पार्टनर सुमित्रा की तस्वीरें और वॉइस मैसेज मिले. फिर सुरेश ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के मुताबिक भारती और सुमित्रा पिछले 3 सालों से रिश्ते में थे. भारती के बच्चे के जन्म के बाद दोनों में तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि कपल एक साथ अधिक समय नहीं बिता पा रहे थे, जिसके कारण यह जानलेवा हादसा हुआ.

पुलिस ने किया गिरफ्तार

सुरेश ने एक रिकॉर्डेड फोन कॉल भी पुलिस को सौंपी, जिसमें भारती ने कथित तौर पर बच्चे की हत्या की बात कबूल की थी. इसके बाद केलमंगलम पुलिस ने डिजिटल सबूतों और शिकायत के आधार पर भारती और सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया. घटना की आगे की जांच की जा रही है.