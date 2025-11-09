Advertisement
trendingNow12994822
Hindi Newscrime

मां और उसकी लेस्बियन दोस्त ने 5 महीने के बच्चे को मारा, फोन रिकॉर्डिंग ने खोला राज, क्या थी वजह?

Mother Killed Son With Lesbian Partner: तमिलनाडु में एक महिला ने अपनी लेस्बियन पार्टनर के साथ मिलकर अपने 5 महीने के शिशु की हत्या कर दी. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 09, 2025, 01:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मां और उसकी लेस्बियन दोस्त ने 5 महीने के बच्चे को मारा, फोन रिकॉर्डिंग ने खोला राज, क्या थी वजह?

Crime News: तमिलनाडु में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया है कि उसने अपनी लेस्बियन पार्टनर के साथ मिलकर उनके 5 महीने के बेटे की हत्या कर दी. घटना कृष्णागिरी जिले के चिन्नाटी गांव की है. 5 नवंबर 2025 को शिशु दूध पीते समय बेहोश हो गया था और अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया. शिकायतकर्ता सुरेश का आरोप है कि उसकी पत्नी भारती और उसकी पार्टी सुमित्रा ने उसके बेटे की हत्या की. पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. 

मां ने की बेटे की हत्या  

38 साल का सुरेश दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता है. वहीं उसकी पत्नी भारती 26 साल की है. दोनों 4-5 साल की 2 बेटियों के पेरेंट्स हैं. 5 महीने पहले ही उनका सबसे छोटा बेटा पैदा हुआ था. शुरुआती जानकारी के मुताबिक दूध पिलाते समय बेहोश होने के बाद शिशु को केलमंगलम सरकारी अस्पताल ले जाया गया. वहां पहुंचते ही बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया. बाद में उसे दफना दिया गया.  

ये भी पढ़ें- बेंगलुरु जेल में सीरियल किलर-आतंकी और अपराधियों को मिल रहा VIP ट्रीटमेंट, कौदियों को कौन करवा रहा मोबाइल-टीवी की सप्लाई 

Add Zee News as a Preferred Source

 

बच्चे को लेकर हुआ तनाव 

मामले ने तब नाटकीय मोड़ लिया जब सुरेश ने दावा किया कि उसकी पत्नी ने जानबूझकर उसके बेटे की हत्या की है. किसी गड़बड़ी का शक होने पर उसने भारती का फोन चेक किया और उसमें उसकी और उसकी पार्टनर सुमित्रा की तस्वीरें और वॉइस मैसेज मिले. फिर सुरेश ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस के मुताबिक भारती और सुमित्रा पिछले 3 सालों से रिश्ते में थे. भारती के बच्चे के जन्म के बाद दोनों में तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि कपल एक साथ अधिक समय नहीं बिता पा रहे थे, जिसके कारण यह जानलेवा हादसा हुआ. 

ये भी पढ़ें- 'वह मेरे साथ सो रही थी और तभी...,' कोलकाता में 4 साल की बच्ची को उठा ले गया हैवान, अपहरण कर किया दुष्कर्म; मचा बवाल  

 

पुलिस ने किया गिरफ्तार 

सुरेश ने एक रिकॉर्डेड फोन कॉल भी पुलिस को सौंपी, जिसमें भारती ने कथित तौर पर बच्चे की हत्या की बात कबूल की थी. इसके बाद केलमंगलम पुलिस ने डिजिटल सबूतों और शिकायत के आधार पर भारती और सुमित्रा को गिरफ्तार कर लिया. घटना की आगे की जांच की जा रही है.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

crime news

Trending news

भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
earthquake
भूकंप के तेज झटके से कांपी Andaman and Nicobar की धरती, जानें कितनी रही तीव्रता
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
travel
' गोवा में सिरदर्द बनी टैक्सी सर्विस, जर्मन टूरिस्ट से 300 की जगह मांगे 500
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत
Mohan Bhagwat
'हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं...' RSS के पंजीकरण विवाद पर बोले मोहन भागवत
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
India News
वोट चोरी को लेकर राहुल गांधी का दावा, जल्द करेंगे सबूतों का खुलासा
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
Nuclear Test
ट्रंप के दावे के बाद बढ़ा तनाव! पाक के परमाणु परीक्षण पर राजनाथ सिंह बोले- अगर...
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
ATS
गुजरात एटीएस ने ISIS के तीन आतंकवादी दबोचे, देश को दहलाने की रच रहे थे साजिश
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
doda
Video: खून से तिलक करो... स्कूली बच्चों को ये किसने सिखाया, ऊपर से नीचे तक हुआ एक्शन
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
Army
S-400 भी होगा 'नतमस्तक'! चीन-PAK का काल साबित होगा; भारत का ये सबसे 'बाहुबली' रक्षक
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
Gandhi surname
गांधी सरनेम होने से कोई महान नहीं... NCP नेता ने प्रियंका गांधी को किस बात पर घेरा?
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया
vote Chori
किसके सिर पर बंधेगा बिहार के चुनावी नतीजों में जीत का सेहरा? दिग्गज नेता ने बताया