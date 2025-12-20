30000000 के बीमा के लिए बेटों ने रची खौफनाक साजिश, सांप से पिता को डसवाया; अब खुली पोल

Snake Bite: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में सांप के काटने से हुई मौत का मामला अब हत्या के रूप में सामने आया है. जानकारी के अनुसार, तमिलनाडु के एक गांव में 56 वर्षीय ईपी गणेशन की मौत को लेकर हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है. बता दें, शुरुआती जांच में गणेशन की मौत सांप के काटने से हुई बताई गई थी लेकिन बाद में पता चला कि यह सर्पदंश नहीं बल्कि उनके बेटे की हत्या की साजिश का हिस्सा था. आरोप है कि गणेशन के बेटों ने अपने पिता को जानबूझकर सांप के जहर से मारा ताकि वे उनकी जीवन बीमा राशि हासिल कर सकें.

बीमा कंपनी को लड़कों पर हुआ था शक

गणेशन एक सरकारी स्कूल में लैब असिस्टेंट के रूप में काम करते थे. अक्टूबर में उनका शव उनके घर पर मिला था और परिवार ने इसे सामान्य सर्पदंश की दुर्घटना बताया. पुलिस ने इस घटना को उस समय एक साधारण सर्पदंश मानते हुए मामला दर्ज कर लिया. हालांकि, जब मृतक के बेटों ने बीमा राशि के लिए आवेदन किया तो बीमा कंपनी को संदेह हुआ और उन्होंने पुलिस को मामले की जांच करने की सलाह दी.

पुलिस ने जब जांच शुरू की तो यह खुलासा हुआ कि मृतक के दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता का तीन करोड़ रुपये का जीवन बीमा करवाया था. जांच में पता चला कि बेटों ने पहले अपने पिता को कोबरा से काटवाया था लेकिन उस हमले से वह गंभीर रूप से घायल नहीं हुए. इसके बाद बेटों ने विषैले करैत सांप का इंतजाम किया और उसे गणेशन की गर्दन पर कटवाया. जब सांप का जहर असर करने लगा तो बेटों ने जानबूझकर गणेशन को अस्पताल पहुंचाने में देरी की ताकि कोई संदेह न हो. पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गणेशन के दोनों बेटों सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें वह लोग भी शामिल हैं जिन्होंने सांपों की व्यवस्था की और घटना को दुर्घटना का रूप देने में मदद की.