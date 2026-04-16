Nashik BPO: यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर नहीं लिया एक्शन, बात दबाने की कोशिश; कहां 'गायब' हो गई निदा खान?

TCS Nashik Case: टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) की नासिक बीपीओ यूनिट में यौन उत्पीड़न मामले की जांच तेज हो गई है और कंपनी की एचआर मैनेजर निदा खान के ऊपर शक की सुई गहरा गई है. निदा खान का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आ रहा है और वह फरार बताई जा रही है. वहीं इस मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों रजाक मेमन और शफीक शेख को अदालत में पेश किया गया. इन दोनों का संबंध एक अन्य मामले से भी है.

एचआर मैनेजर निदा खान फरार

पुलिस ने कहा कि इस मामले में निदा की भूमिका की जांच जारी है. महिला कर्मचारियों का आरोप है कि वह उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं देती थी. उनका दावा है कि कई पीड़ितों के संपर्क करने के बावजूद निदा ने कुछ नहीं किया. कई महिलाओं ने दावा किया है कि उन्होंने निदा को ऑफिस में हो रहे यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में बताया था, लेकिन कार्रवाई करने के बजाय, उन्होंने उन्हें इस मामले को आधिकारिक तौर पर आगे बढ़ाने से रोक दिया. इससे यह चिंता पैदा हो गई है कि एचआर, जिसे महिलाओं की रक्षा करनी चाहिए थी, उन्होंने इस गंभीर मुद्दे को नजरअंदाज कर इसे दबाने की कोशिश की. मुंबई नाका और देवलाली कैंप पुलिस स्टेशनों में FIR दर्ज की गई हैं. निदा खान ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की, अब इसकी जांच की जा रही है.

शिकायतों पर निदा ने नहीं लिया एक्शन

पुलिस ने बताया कि निदा खान का नाम कई FIRs में आरोपी के तौर पर दर्ज किया गया है. वह TCS की नासिक BPO यूनिट में HR मैनेजर होने के साथ-साथ फरार हैं. वह 'यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम' (POSH Act) के तहत बनी कंपनी की 'आंतरिक समिति' (Internal Committee) का हिस्सा थीं. इस समिति के लिए कानूनी तौर पर यह अनिवार्य है कि वह वर्कप्लेस पर होने वाले यौन उत्पीड़न की सभी शिकायतों को स्वीकार करे और उन पर उचित कार्रवाई करे.

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हालांकि, पुलिस का कहना है कि निदा के पास शिकायतों को आगे बढ़ाने का अधिकार होने के बावजूद, उन्होंने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की. कहा जा रहा है कि समिति के पास बार-बार आने वाली लगभग सभी शिकायतों के मामले में उन्होंने इसी तरह का रवैया अपनाया. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इसमें किसी तरह की लापरवाही हुई है या फिर कंपनी की आंतरिक प्रक्रियाओं में कोई चूक हुई है. इस सिलसिले में आंतरिक रिकॉर्ड, शिकायतों के लॉग और आपसी बातचीत के ब्योरे की जांच की जा रही है.

धर्मांतरण के आरोप

सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करने वाली निदा पर आपराधिक धमकी और शील भंग करने समेत कई आरोपों के तहत मामला दर्ज किया गया है. जबरदस्ती करने के आरोपों की भी जांच की जा रही है. चल रही जांच में उन शिकायतों की भी पड़ताल की जा रही है, जिनमें महिलाओं के साथ संबंध बनाने के बाद उन्हें जबरदस्ती धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करने की बात कही गई है.

टीसीएस नासिक में यौन उत्पीड़न का खुलासा तब हुआ, जब एक महिला ने शिकायत में कहा कि एक शख्स ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए. इसके बाद तो जैसे शिकायतों का पिटारा खुल गया. कई महिलाएं आगे आईं और उन्होंने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए. महिलाओं ने कहा कि आरोपी ने उनको गलत तरीके से छुआ और अश्लील बातें भी कहीं. यह घटनाएं फरवरी 2022 से लेकर मार्च 2026 के बीच हुईं. 6 आरोपी नासिक रोड सेंट्रल जेल में न्यायिक हिरासत में हैं, जबकि निदा खान फरार है.