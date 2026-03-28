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हथौड़ा या चाकू? बेटे ने पहले AI से पूछा खौफनाक सवाल, फिर मां को उतार दिया मौत के घाट

Son Took Help From AI To kill His Mother: इस घटना में सबसे ज्यादा डराने वाली बात जांच के दौरान सामने आई. जब कोर्ट को बताया गया कि हत्या से पहले ट्रिस्टन ने डीपसीक नाम के एक एआई सर्च इंजन का इस्तेमाल किया था. उसने चैटबॉट से सवाल किया था, 'मुझे बस इतना बता दो कि दीवारों, फर्श और बिस्तर से खून के छींटे और धब्बे हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है?'

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 28, 2026, 08:10 AM IST
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एआई चैटबॉट तरीका पूछकर बेटे ने कर दी मां की हत्या Photo - AI
एआई चैटबॉट तरीका पूछकर बेटे ने कर दी मां की हत्या Photo - AI

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हमारी रोजमर्रा की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. इलाज से लेकर पढ़ाई तक, हर क्षेत्र में इसका इस्तेमाल तेज़ी से बढ़ रहा है. लेकिन इसी तकनीक का गलत इस्तेमाल कभी-कभी बेहद खतरनाक रूप भी ले सकता है. ब्रिटेन के नॉर्थ वेल्स से ऐसा ही एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक 18 वर्षीय युवक ने एआई की मदद लेकर अपनी ही मां की हत्या कर दी. इस वारदात ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने हत्या से पहले एक एआई प्लेटफॉर्म से संपर्क किया और उससे हत्या करने के तरीके, साथ ही सबूत मिटाने और खून साफ करने के टिप्स तक मांगे. 

AI से टिप्स मांगने के बाद उसने बेहद सुनियोजित ढंग से इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया. मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और पर्याप्त सबूत मिलने पर युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि उसने पूरी योजना एआई की मदद से तैयार की थी. इस जघन्य अपराध को देखते हुए कोर्ट ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. यह घटना एक बार फिर इस बात की चेतावनी देती है कि तकनीक का इस्तेमाल जितना फायदेमंद हो सकता है, उतना ही खतरनाक भी. अगर इसे गलत इरादों के साथ इस्तेमाल किया जाए.

18 वर्षीय बेटे ने की मां की हत्या

ब्रिटेन के मोल्ड क्राउन कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसने सभी को सन्न कर दिया. अदालत में बताया गया कि 18 वर्षीय ट्रिस्टन रॉबर्ट्स ने 23 अक्टूबर 2025 को अपनी ही 45 वर्षीय मां एंजेला शेलिस की निर्मम हत्या कर दी. अभियोजन पक्ष के अनुसार, ट्रिस्टन ने अपनी मां पर 4 पाउंड वजनी स्लेजहैमर से एक के बाद एक करके कई वार किए, इस जोरदार हमले से मौके पर ही उनकी मौत हो गई. यह घटना जितनी क्रूर थी, उससे कहीं ज्यादा डराने वाली बात जांच के दौरान सामने आई. कोर्ट को बताया गया कि हत्या से पहले ट्रिस्टन ने डीपसीक नाम के एक एआई सर्च इंजन का इस्तेमाल किया था. उसने चैटबॉट से सवाल किया था, 'मुझे बस इतना बता दो कि दीवारों, फर्श और बिस्तर से खून के छींटे और धब्बे हटाने का सबसे आसान तरीका क्या है.'

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मर्डर के लिए कौन सा हथियार बेहतर? हथौड़ा या चाकू

इस खुलासे ने न सिर्फ इस मामले को और गंभीर बना दिया, बल्कि एआई टूल्स के दुरुपयोग को लेकर भी नई बहस छेड़ दी है. अदालत में यह भी चर्चा हुई कि क्या इस तरह की तकनीकें अपराध को अंजाम देने में अप्रत्यक्ष रूप से मददगार बन सकती हैं. फिलहाल, कोर्ट में मामले की सुनवाई जारी है और ट्रिस्टन के इरादों, मानसिक स्थिति और घटना से पहले की उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच की जा रही है. इस चौंकाने वाली वारदात में एक युवक ने एआई का इस्तेमाल कर खतरनाक जानकारी हासिल करने की कोशिश की. शुरुआत में उसने एआई से सीधा सवाल किया, 'मर्डर के लिए कौन-सा हथियार बेहतर है, हथौड़ा या चाकू?' यह सवाल बेहद संवेदनशील था, इसलिए एआई ने पहले इसका जवाब देने से साफ इनकार कर दिया.

एआई सिस्टम को लेकर गंभीर सवाल

इसके बाद युवक ने चालाकी दिखाते हुए एआई को गुमराह किया और दावा किया कि वह ‘सीरियल किलर्स’ पर एक किताब लिख रहा है. इस बहाने उसने वही सवाल दोबारा पूछा. अभियोजन पक्ष के वकील एंड्रयू थॉमस केसी ने अदालत में बताया कि इस बार एआई ने जवाब दे दिया. एआई ने कथित तौर पर कहा कि एक अनुभवहीन व्यक्ति के लिए हथौड़ा ज्यादा 'उपयुक्त' हो सकता है और दोनों हथियारों के फायदे और नुकसान भी गिनाए. यह मामला अब इस बात पर गंभीर सवाल खड़े करता है कि एआई सिस्टम्स को किस तरह सुरक्षित बनाया जाए, ताकि उनका दुरुपयोग न हो सके और वे इस तरह की संवेदनशील जानकारी साझा करने से पूरी तरह बचें.

खौफनाक वारदात का बनाया वीडियो

उसने इस खौफनाक घटना को खुद ही एक ‘डिक्टाफोन’ में रिकॉर्ड किया था. यह रिकॉर्डिंग करीब साढ़े चार घंटे लंबी थी. हालांकि, अदालत में इस ऑडियो को चलाया नहीं गया, क्योंकि इसे बेहद विचलित करने वाला माना गया. मामले से जुड़े वकील थॉमस ने बताया कि रिकॉर्डिंग लगातार चलती रही और इसमें शुरुआती हमले से लेकर आखिर में किए गए जानलेवा वार तक हर पल दर्ज है. इस ऑडियो में ट्रिस्टन की आवाज भी सुनाई देती है, जहां वह कहता है, 'यह वही पल है… हम अब इसे अंजाम देने जा रहे हैं. हम उसे स्लेजहैमर से मारने वाले हैं.'

यह भी पढ़ेंः AI से बनाया फर्जी दस्तावेज,छिपाई पहचान...पुलिस के हत्थे चढ़ा दुष्कर्म का आरोपी

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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