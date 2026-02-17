पढ़ाई छोड़ बने बेचने लगे ड्रग्स, चंदा मांगकर शुरू की तस्करी; फिर पुलिस ने बिछाया जाल, 3 छात्र गिरफ्तार

Telangana News: तेलंगाना से युवा छात्रों में नशे के काले कारोबार में फंसने का एक हैरान करने वाला मामला सामने आ रहा है. यहां युवा छात्र अपनी पढ़ाई छोड़कर नशे के काले कारोबार के दलदल में फंसते जा रहे हैं. वारंगल और पेड्डापल्ली जिलों से पुलिस की खास विंग ईगल फोर्स ने कार्रवाई करते हुए तीन छात्रों को गांजा तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया है. वहीं जांच में खुलासा हुआ है कि ये छात्र न केवल नशा करते थे, बल्कि क्राउडफंडिंग के जरिए पैसा इकट्ठा कर भारी मात्रा में ड्रग्स का कारोबार चला रहे थे.

चंदा जुटाकर खरीदी ड्रग्स

आमतौर शिक्षा या किसी अच्छा काम के लिए चंदा मांगा जाता है, लेकिन इस मामले में बिल्कुल उलटा हुआ. यहां छात्रों ने चंदा मांगकर गांजा खरीदा. गिरफ्तार हुए बी.टेक और इंटरमीडिएट के छात्रों के अनुसार, उन्होंने अपने 8 अन्य दोस्तों के साथ मिलाकर करीब ₹80,600 का चंदा जुटाया. इसके बाद इन रुपयों से ओडिशा से गांजा मंगवाया. पुलिस ने इन छात्रों के पास से करीब 36.8 किलोग्राम गांजा बरामद किया है, जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में कीमत करीब 18.4 लाख रुपये बताई जा रही है.

ड्रग पेडलर कैसे बने छात्र?

पुलिस जांच में पता चला कि ये छात्र नशे का कारोबार उन्होंने केवल अपने शौक के कारण नहीं किया है, बल्कि उन्होंने इसे अपनी कमाई का जरिया भी बना लिया था. वे ओडिशा के पासुपुलंका इलाके से मात्र ₹2,000 प्रति किलो के भाव में गांजा खरीदते थे और उसे करीमनगर और हैदराबाद के स्कूलों और कॉलेजों में ज्यादा दाम पर बेचते थे. पुलिस के मुताबिक छात्रों का ये गिरोह अब तक करीब 4 बार गांजे की खेप ला चुका था.

ईगल फोर्स ने घटना पर जताई चिंता

पुलिस की खास विंग ईगल फोर्स ने इस घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि ये स्थानीय निगरानी तंत्र की विफलता है. कॉलेजों में बनी 'एंटी ड्रग कमेटियां' पुलिस को सतर्क करने में नाकाम रहीं. साथ ही परिवार और गांव के बुजुर्गों को भी भनक नहीं लगी कि उनके बच्चे इतने गलत रास्ते में जा रहे हैं. ऐसे में पुलिस ने जनता से अपील की है कि वे नशीली दवाओं से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी टोल-फ्री नंबर 1908 पर तुरंत दें, जिससे युवाओं के फ्यूचर को सुरक्षित किया जा सके.