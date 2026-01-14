तेलंगाना में कुत्तों का नरसंहार, चुनावी वादे के लिए इंजेक्शन देकर मारे 500 डॉग्स; 15 के खिलाफ FIR

Dogs Given Lethal Injections In Telangana: तेलंगाना में नए साल के पहले 2 हफ्तों में कम से कम 500 कुत्तों को जहर देकर मारा गया. इसको लेकर पुलिस जांच में जुटी है.
Trending Photos
Animal Cruelty In Telangana: तेलंगाना में आवारा कुत्तों की सामूहिक हत्या की जांच को लेकर पुलिस तेजी से एक्टिव हो गई है. इसको लेकर हनमकोंडा और कामारेड्डी जिलों के 7 ग्राम प्रधानों समेत 15 लोगों के खिलाफ कानूनी कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. बता दें कि नए साल के पहले 2 हफ्तों में कम से कम 500 कुत्तों को जहर देकर मारे जाने की खबरों के बाद यह राज्य के इतिहास में पशु क्रूरता ( Animal Cruelty) के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई में से एक है.
'NDTV' की रिपोर्ट के मुताबिक नेताओं ने इलाके को आवारा कुत्तों के खतरे से मुक्त करने के चुनावी वादे को पूरा करने के लिए यह अभियान चलाया था. रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में हुए ग्राम पंचायत चुनावों के दौरान कई उम्मीदवारों ने आवारा कुत्तों के हमलों में लगातार वृद्धि से परेशान लोगों को कुत्ते मुक्त गांव का वादा किया था. इसके लिए कुत्तों को एक खतरनाक इंजेक्शन लगाया गया, जिससे उनकी तुरंत मौत हो गई. जगतियाल जिले के धर्मपुरी नगरपालिका में इसका एक वीडियो भी सामने आया था, जिसमें इंजेक्शन लगते ही कुत्ता 1 मिनट के अंदर गिर पड़ा था. इसमें सड़क पर 2 अन्य कुत्तों के शव भी देखे गए. 2 हफ्ते पहले यहां कम से कम 50 कुत्तों को मार डाला गया था.
ये भी पढ़ें- 'मैं लाश के टुकड़े खाना चाहता था...', बंगाल में हैरान करने वाला मामला; हत्या के आरोप में पुलिस ने शख्स को किया गिरफ्तार
हनमकोंडा में श्यामपेटा के एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने 110 कुत्तों के शव बरामद करने की पुष्टि की है. उनकी मौत के सटीक कारण का पता लगाने के लिए उनमें से कुछ का पोस्टमार्टम किया गया है. जांच में जानवरों की हत्या के लिए जिम्मेदार 15 लोगों की पहचान की गई है. वहीं श्यामपेट, अरेपल्ली और पलवांचा इलाकों समेत अपने-अपने गांवों में हाल ही में निर्वाचित 7 सरपंचों पर पशुओँ को मारने का आदेश देने का आरोप है. इसके लिए लॉजिस्टिक्स और कुत्तों को पकड़ने वालों को काम पर रखा गया था. वहीं कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देने के लिए 3 प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को भी नियुक्त किया गया था.
ये भी पढ़ें- हिजाब में रील बनाती थी इन्फ्यूएंसर, मिली जान से मारने की धमकियां, घर तक पहुंचे कट्टरपंथी
हनमकोंडा पुलिस के मुताबिक कुत्तों को अज्ञात टॉक्सिंस का इंजेक्शन लगाकर सुनसान इलाकों में फेंकने की खबरों के बाद जांच शुरू की गई. सभी 15 आरोपियों पर BNS के सेक्शन 325 (पशुओं की हत्या या उन्हें जहर देना) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. वहीं कुछ जूनियर स्टाफ को भी पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है. इसको लेकर पुलिस ने 7 सरपंचों को नोटिस जारी किए हैं. वहीं जहर के सटीक नेचर की पुष्टि की लिए फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिससे यह पता लगाया जा सके कि खतरनाक केमिकल के अवैध कब्जे से संबंधित और आरोप जोड़े जाएंगे या नहीं.