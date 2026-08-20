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पहले हत्या फिर गोवा की सैर... लाखों के लालच में 2 छात्रों ने कर दी प्रिंसिपल की हत्या; दिल दहला देने वाली घटना

तेलंगाना में स्कूल की प्रिंसिपल हत्याकांड की गुत्थी सुलझ गई है. पुलिस ने मामले की जांच के बाद दो छात्रों को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि इन छात्रों ने ही अपनी प्रिंसिपल पर 27 बार चाकू से हमला किया.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 20, 2026, 01:01 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 01:22 PM IST
पहले हत्या फिर गोवा की सैर... लाखों के लालच में 2 छात्रों ने कर दी प्रिंसिपल की हत्या; दिल दहला देने वाली घटना
Image Credit: पैसों और अच्छे जीवन के लिए प्रिंसिपल को उतारा मौत के घाट. (फाइल फोटो)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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