Advertisement
trendingNow13071691
Hindi Newscrimeक्रूरता की इंतेहा! इस राज्य में ठेका देकर कुत्तों का कत्लेआम, सरपंच ने जहरीले इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिए 300 डॉग्स; FIR के बाद मचा हंगामा

क्रूरता की इंतेहा! इस राज्य में ठेका देकर कुत्तों का कत्लेआम, सरपंच ने जहरीले इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिए 300 डॉग्स; FIR के बाद मचा हंगामा

FIR registered allegedly killing 300 stray dogs: ये खबर पढ़कर आपके रोंगटे खड़े जाएंगे. क्रूरता की ऐसी कहानी है जिसे सुनना भी बहुत तकलीफदेह है. तेलंगाना के एक गांव में कुछ लोग ऐसे क्रूर हो गए कि उन्होंने ठेके पर दो मजदूरों को रखकर 300 से ज्यादा आवारा कुत्तों को जहरीली सुई चुभोकर मार डाला है. जानते हैं पूरी खबर.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Jan 12, 2026, 01:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)
प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार-एआई)

Telangana killing 300 stray dogs: तेलंगाना के हनुमकोंडा जिले में श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में एक बहुत हैरान और क्रूरता वाली खबर सामने आई है, जहां करीब 300 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला गया है.  एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच, उप-सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज की है. जिसके बाद अब इस मामले में बवाल मचा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्यामपेट पुलिस स्टेशन ने रविवार को श्यामपेट के सरपंच समेत नौ लोगों के खिलाफ श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में 300 आवारा कुत्तों को मारने के आरोप में FIR दर्ज की है है. 

कुत्ताें को मारने के लिए दो लोग किए गए हायर
FIR के मुताबिक, सरपंच के स्टाफ ने कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मारने के लिए कथित तौर पर दो लोगों को हायर किया था. पुलिस ने कानून के मुताबिक, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 और BNS 325 (जानवरों को मारने-घायल करने का दुष्कर्म) के तहत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी. श्यामपेट पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर (CI) पी. रंजीत राव ने इस मामले के बारे में ANI से बात की. ANI से बात करते हुए, पी. रंजीत राव ने कहा, "9 जनवरी को, हमें 'स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया' के क्रुएल्टी प्रिवेंशन ऑफिसर अदुलापुरम गौतम से एक पिटीशन मिली. अपनी कंप्लेंट में उन्होंने कहा कि सरपंच, वाइस-सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी और दो अन्य लोगों की मदद से लगभग 300 कुत्तों को मार दिया गया. कंप्लेंट के आधार पर हमने 325 BNS और क्रुएल्टी प्रिवेंशन ऑफ़ एनिमल एक्ट की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया."

1/10 कुत्तों को मार दिया गया
दोनों गांवों की जांच के दौरान सर्कल इंस्पेक्टर ने दावा किया कि लगभग 1/10 कुत्तों को मार दिया गया था. पोस्टपार्टम के लिए, मरे हुए कुत्तों के शवों को RFSL (रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेजा गया था. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान, कई निवासियों ने कुत्तों के काटने और स्किन इन्फेक्शन की रिपोर्ट भी की है.. अब पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है. एनिमल लवर्स आक्रोशित हैं, सोशल मीडिया पर #JusticeForStrayDogs ट्रेंड कर रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source
About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Stray dogs

Trending news

'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
India-Germany CEO Forum
'एनर्जी और सेमीकंडक्टर पर बढ़ेगा सहयोग...' इंडिया-जर्मनी CEO फोरम में बोले PM मोदी
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
BMC elections
महिलाओं को मकर संक्रांति पर मिलेगा गिफ्ट! 3000 रुपये अकाउंट में होंगे ट्रांसफर
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
mahatma gandhi death anniversary
बापू को 2 गोलियां लगी थीं या तीन, कितने मिनट जीवित थे... 78 साल बाद क्यों उठे सवाल?
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
K Annamalai
क्या है 'हटाओ लुंगी, बजाओ पुंगी'? राज ठाकरे ने किस तमिल नेता को कहा- रसमलाई
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
Kerala
भेदभाव कर रही है सरकार... सड़क पर उतरे CM विजयन; 5,900 करोड़ की कटौती पर बड़ा आरोप
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
Money Laundering Search
2742 करोड़ का मामला: ED ने SC में बोला- CM ममता-पु‌लिस ने लैपटॉप-फोन जबरन छीन लिए
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
Asaduddin Owaisi
बुर्का पहनने वाली को बनाएं AIMIM चीफ... ‘हिजाब वाली PM’ बयान पर BJP ने ओवैसी को घेरा
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
PSLV C62
पीएसएलवी-सी62 मिशन के तीसरे चरण में आई तकनीकी गड़बड़ी, जांच जारी: इसरो चेयरमैन
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
PM Modi
पीएम मोदी का नया ऑफिस तैयार, 14 जनवरी से सेवा तीर्थ में शिफ्ट; आधुनिक सुविधाओं से...
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...
German Chancellor
भारत में जर्मनी के चांसलर मेर्ज का हुआ आगमन! PM मोदी से मुलाकात, व्यापार और...