क्रूरता की इंतेहा! इस राज्य में ठेका देकर कुत्तों का कत्लेआम, सरपंच ने जहरीले इंजेक्शन लगवाकर मरवा दिए 300 डॉग्स; FIR के बाद मचा हंगामा

Telangana killing 300 stray dogs: तेलंगाना के हनुमकोंडा जिले में श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में एक बहुत हैरान और क्रूरता वाली खबर सामने आई है, जहां करीब 300 आवारा कुत्तों को जहरीले इंजेक्शन देकर मार डाला गया है. एनजीओ की शिकायत पर पुलिस ने सरपंच, उप-सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी समेत 9 लोगों पर FIR दर्ज की है. जिसके बाद अब इस मामले में बवाल मचा है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, श्यामपेट पुलिस स्टेशन ने रविवार को श्यामपेट के सरपंच समेत नौ लोगों के खिलाफ श्यामपेट और अरेपल्ली गांवों में 300 आवारा कुत्तों को मारने के आरोप में FIR दर्ज की है है.

कुत्ताें को मारने के लिए दो लोग किए गए हायर

FIR के मुताबिक, सरपंच के स्टाफ ने कुत्तों को जहरीला इंजेक्शन देकर मारने के लिए कथित तौर पर दो लोगों को हायर किया था. पुलिस ने कानून के मुताबिक, Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 की धारा 11 और BNS 325 (जानवरों को मारने-घायल करने का दुष्कर्म) के तहत 9 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर दी. श्यामपेट पुलिस स्टेशन के सर्कल इंस्पेक्टर (CI) पी. रंजीत राव ने इस मामले के बारे में ANI से बात की. ANI से बात करते हुए, पी. रंजीत राव ने कहा, "9 जनवरी को, हमें 'स्ट्रे एनिमल फाउंडेशन ऑफ़ इंडिया' के क्रुएल्टी प्रिवेंशन ऑफिसर अदुलापुरम गौतम से एक पिटीशन मिली. अपनी कंप्लेंट में उन्होंने कहा कि सरपंच, वाइस-सरपंच और पंचायत सेक्रेटरी और दो अन्य लोगों की मदद से लगभग 300 कुत्तों को मार दिया गया. कंप्लेंट के आधार पर हमने 325 BNS और क्रुएल्टी प्रिवेंशन ऑफ़ एनिमल एक्ट की धारा 11 के तहत केस दर्ज किया."

1/10 कुत्तों को मार दिया गया

दोनों गांवों की जांच के दौरान सर्कल इंस्पेक्टर ने दावा किया कि लगभग 1/10 कुत्तों को मार दिया गया था. पोस्टपार्टम के लिए, मरे हुए कुत्तों के शवों को RFSL (रीजनल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी) भेजा गया था. उन्होंने यह भी कहा कि जांच के दौरान, कई निवासियों ने कुत्तों के काटने और स्किन इन्फेक्शन की रिपोर्ट भी की है.. अब पूरे राज्य में हंगामा मचा हुआ है. एनिमल लवर्स आक्रोशित हैं, सोशल मीडिया पर #JusticeForStrayDogs ट्रेंड कर रहा है.