मुंह में कपड़ा ठूंसा फिर चूल्हे में फेंका, रोने से परेशान होकर अपने ही लाल को उतारा मौत के घाट; तेलंगाना में मां बनी कसाई

तेलंगाना के मेडचल-मलकाजगिरी जिले में एक मां ने अपने ही लाल को चूल्हे में फेंक दिया, जिससे बच्चे की मौत हो गई. पुलिस का कहना है कि बच्चे के लगातार रोने के कारण उसकी मां आपा खो बैठी और बच्चे को मौत के घाट उतार दिया.  बच्चा केवल दो महीने का था. 

Feb 25, 2026, 04:19 PM IST
सांकेतिक तस्वीर.
Telangana Crime News: तेलंगाना से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां पर एक निर्मम मां ने अपने ही दो महीने के बच्चे को आग में डाल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना ने क्षेत्र में सनसनी फैला दी है. पुलिस ने दंपती को गिरफ्तार किया है. दंपती की पहचान  ममता (22) और राजेंद्र (21) के रूप में हुई है. 

दरअसल, ममता और राजेंद्र मूल रूप से मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और वह नौकरी पेशा के लिए हैदराबाद पहुंचे थे. दंपनी बौरामपेट में सनारेल्ली हाई राइज अपार्टमेंट में रह रहा था. पुलिस ने बताया कि दंपती का एक दो महीने का बच्चा था. बच्चे के रोने से मां परेशान हो गई और उसने अपने ही लाल को मार डाला. 

2 महीने के बच्चे को आग में डाला 

पुलिस ने बताया कि बच्चे का नाम सूर्या था और वह केवल दो महीने का था. पिछले कई दिनों से वह काफी रो रहा था, जिस कारण उसके माता-पिता दोनों परेशान हो गए थे. बच्चे के लगातार रोने के कारण मां अपना आपा खो बैठी और उसने बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस दिया उसके हाथ पैर बांध दिए और उसको जलते हुए चूल्हे में फेंक दिया. इस कारण बच्चे की मौत हो गई. 

पुलिस दर्ज किया केस 

पुलिस ने इस प्रकण में मामला दर्ज कर लिया और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेजा गया है. अधिकारी इस बात की जांच में भी जुट गए हैं कि घटना के समय क्या मां को कोई मानसिक बीमारी थी. दंपनी वर्तनाम में पुलिस की कस्टडी में हैं. 

हैदराबाद में एक ही परिवार के 3 लोगों का मिला शव

इससे पहले मंगलवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से हैरान करने वाली घटना सामने आई थी. यहां पर एक घर में एक ही परिवार के कुल तीन लोगों का शव बरामद हुआ, जिसके कारण लोगों में हड़कंप मच गया. पुलिस के अनुसार, सुबह से ही इस घर से कोई बाहर नहीं निकला और कोई गतिविधि भी नहीं देखने को मिली, जिसके बाद पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने पुलिस को इस बात की जानकारी दी. 

घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने घर का दरवाजा तोड़ा और पाया कि परिवार के तीन एक एक ही कमरे में म़त अवस्था में पड़े हैं. पुलिस ने संदेश जताया कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है. हालांकि, मौके से कोई नोट नहीं बरामद हुआ है. पुलिस ने बताया कि पूरी जांच के बाद वजह सामने आ सकेगी. 

