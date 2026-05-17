तेलंगाना में कत्लेआम! महिला पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर ली जान, लोगों ने हत्यारे की सरेआम कर दी कुटाई

Telangana Murder Case: तेलंगाना (Telangana) के महबूबनगर जिले में शनिवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. जानकारी के मुताबिक, जादचेरला शहर में कथित तौर पर एक ठुकराए गए प्रेमी ने महिला का गला काटकर हत्या कर दी. वारदात दिनदहाड़े हुई, जिससे इलाके में अफरा-तफरी मच गई. ये घटना जादचेरला शहर के निम्मलाबायिगड्डा इलाके में शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच हुई. पुलिस के मुताबिक, हैदराबाद निवासी रामचंदर नाम के युवक ने वैष्णवी नाम की महिला पर उसके घर से करीब 100 मीटर दूर हमला किया.

काम से लौट रही थी महिला

बताया जा रहा है कि वैष्णवी पोलेपल्ली स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) स्थित SVKR स्कूल में रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी. शनिवार शाम वह ड्यूटी खत्म कर घर लौट रही थी, तभी आरोपी ने रास्ते में उसे रोक लिया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आरोपी ने अचानक महिला पर चाकू से कई वार किए. हमले के दौरान मौके पर मौजूद लोग दहशत में आ गए. गंभीर चोट लगने के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई.

लोगों ने आरोपी को पकड़कर पीटा

घटना के बाद आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी रामचंदर को पकड़ लिया. बताया जा रहा है कि भीड़ ने उसकी जमकर पिटाई की. बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आरोपी को इलाज के लिए महबूबनगर सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

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वीडियो में आरोपी ने लगाए आरोप

घटना के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया, जिसमें आरोपी खुद को वैष्णवी का प्रेमी बता रहा है. वीडियो में वह दावा कर रहा है कि दोनों पिछले कुछ वर्षों से रिश्ते में थे. आरोपी ने आरोप लगाया कि उसने महिला को पैसे दिए थे, लेकिन बाद में उसने उससे बात करना बंद कर दिया और पैसे लौटाने से इनकार कर दिया. हालांकि, पुलिस ने इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

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पुलिस कर रही जांच

पुलिस ने वैष्णवी के शव को पोस्टमार्टम के लिए जादचेरला सरकारी एरिया अस्पताल भेज दिया है. अधिकारियों का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हत्या की असली वजह क्या थी और दोनों के बीच संबंधों की वास्तविक स्थिति क्या थी.