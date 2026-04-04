बेटे की चाह, बेटियों का कत्ल, पत्नी की हत्या के बाद रची साजिश, पूल में कैसे समाई तीन जिंदगियां?

Telangana News: तेलंगाना में एक पिता ने बेटे के चाह में अपनी पत्नी प्रेग्नेंट पत्नी और दो बेटियों की हत्या कर दी. साजिश के तहत हत्या की, उसके बाद बताया कि पूल में डूबने की वजह से उनकी मौत हो गई.
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Telangana News: तेलंगाना के वारंगल शहर से एक खौफनाक मामला सामने आया है. यहां पर एक प्रेग्नेंट महिला और उसकी दो बेटियों की मौत हो गई. इस घटना के बाद पता चला कि उनकी मौत पानी में डूबने की वजह से हुई थी. हालांकि जब पुलिस ने इसकी जांच की तो पुलिस टीम के होश उड़ गए. जांच के बाद पूरा मामला ही बदल गया.
मृतकों की पहचान फरहत और उसकी बेटियों, उमेरा और आयशा के तौर पर हुई, जिनकी उम्र 8 और 6 साल थी. परिवार का वारंगल-खम्मम नेशनल हाईवे के पास एक स्विमिंग पूल था, जिसे वे आने वालों को किराए पर देते थे. यह परिवार की कमाई का मुख्य जरिया था.
पहले ये पता चला कि फरहत और उसकी बेटियां परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ पानी के पास गईं. कुछ मिनट बाद, वे पूल में मिलीं. लोगों ने उन्हें पूल से बाहर निकाला और वारंगल के MGM हॉस्पिटल ले गए, हालांकि डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद फरहत के पति अजहरुद्दीन ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी और बेटियां पूल में फिसल गईं और डूब गईं.
अजहरुद्दीन और फरहत की लव मैरिज हुई थी और वे दो लड़कियों के पिता थे. फरहत तीसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी, जो सूत्रों के मुताबिक, एक लड़की थी और अजहरुद्दीन लड़का चाहता था, उसने कथित तौर पर फरहत से बच्चे का अबॉर्शन करने के लिए कहा, जिससे उसने मना कर दिया.
जांच के बाद पता चला कि अजहरुद्दीन उन्हें स्विमिंग पूल में ले गया और उसमें धक्का दे दिया. पुलिस ने जांच में पाया कि पूल लगे CCTV कैमरे को पहले से बंद कर दिया गया था. जांच अधिकारियों को अजहरुद्दीन के बयानों में अंतर मिला, जिससे पति के बारे में उनका शक और पक्का हो गया. पुलिस ने हत्या का केस दर्ज किया है और अजहरुद्दीन का पता लगाने के लिए स्पेशल टीमें बनाई हैं, महिला के पिता ने अपने दामाद पर आरोप लगाया था.
फरहत के पिता, अली ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पिछले कुछ दिनों से उनकी बेटी और दामाद के बीच अक्सर बहस हो रही थी, खासकर उनके बच्चों और फरहत की प्रेग्नेंसी को लेकर, परिवार वालों ने दावा किया कि अजहरुद्दीन लड़की नहीं चाहते थे और फरहत पर अबॉर्शन कराने के लिए दबाव डाल रहे थे. फरहत के पिता ने पुलिस को बताया कि मेरी बेटी कई दिनों से दबाव में थी. हमें नहीं लगता कि यह कोई एक्सीडेंट था.