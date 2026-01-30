माता-पिता को, नर्स ने जहर दे दिया, इंस्टाग्राम वाले लव ने एक नर्स को कातिल बना दिया

Nurse killed parents: तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक जवान लड़की ने अपने माता-पिता को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार डाला. हालांकि उसकी चालाकी ज्यादा देर तक उसे बचा नहीं पाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. नर्स जिसका पेशा डॉक्टरों की लिखी दवाइयों और सलाह पर दूसरों की जिंदगी बचाना होता है, उसने अपने ही जन्म देने वाले माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया.

सोशल मीडिया वाले प्यार ने बनाया कातिल

तेलंगाना के विकाराबाद जिले की इस नर्स का नाम सुरेखा है. सोशल मीडिया के जरिए इसकी दोस्ती एक लड़के से हुई और बात शादी तक पहुंच गई. लेकिन इसके मां-बाप रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे थे. आरोप है कि रोज-रोज के झगड़े और मां-बाप के तानों से तंग आकर सुरेखा ने अपने मां-बाप को रास्ते से हटाने का फैसला कर दिया.

कैसे मारा मां-बाप को?

सुरेखा जहां काम करती थी, उसी अस्पताल से उसने 2.5 मिलीलीटर की 4 शीशियां चुराईं. फिर उसने माता-पिता को इंजेक्शन से 5 मिलीलीटर की डोज दे दी. जिसके फौरन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए. जबतक पीड़ित मां-बाप को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, तब तक उनकी सांसें उखड़ चुकी थी.

नर्स सुरेखा शायद पकड़ी नहीं जाती, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने उसकी हैवानियत की पोल खोल दी. शरीर में जब जहरीले पदार्थ की पुष्टि हुई तो पुलिस को संदेह हुआ. जब परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की गई. उसके बाद पुलिस ने अपने अलग अंदाज में पूछताछ की तो नर्स सुरेखा ने अपना जुर्म कबूल कर दिया.

पैरेंट्स की हत्या करने के बाद न सिर्फ मोहल्ले बल्कि पूरे प्रदेश में इस घटनाक्रम पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. अपने गुनाहों का खुलासा होने के बाद सुरेखा नाम की नर्स मास्क से चेहरा छिपाए घूमती नजर आई, क्योंकि इसके ऊपर अपने ही मां-बाप के कत्ल का इल्जाम लगा.

कमजोर हो रहे रिश्ते

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के डाटा से इतर देशभर में ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग साधारण सी बातों के पीछे अपने रिश्तों का खून बहा रहे हैं. रिश्तों की डोर कमजोर हो गई है. शादी कभी सात जन्मों का रिश्ता मानी जाती थी. इंटरनेट के इस फास्ट स्पीड दौर में रिश्ते टूटने की रफ्तार भी तेज हो गई है. कमजोर होते इन रिश्तों का मुख्य कारण आपसी संवाद की कमी, भरोसा टूटना, समय न देना और एक-दूसरे को गंभीरता से न लेना है.