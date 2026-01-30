Advertisement
trendingNow13091944
Hindi Newscrimeमाता-पिता को, नर्स ने जहर दे दिया, इंस्टाग्राम वाले लव ने एक नर्स को कातिल बना दिया

माता-पिता को, नर्स ने जहर दे दिया, इंस्टाग्राम वाले लव ने एक नर्स को कातिल बना दिया

Telangana Nurse Kills Parents: इंस्टाग्राम वाले लव ने एक नर्स को कातिल बना दिया. तेलंगाना में लव मैरिज के लिए एक नर्स बेटी ने हैवानियत की हदें पार कर दी और उसने माता-पिता को ज़हर देकर मार डाला. इस वारदात का खुलासा कैसे हुआ, ये जानकर भी आप हैरान रह जाएंगे.

 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Jan 30, 2026, 10:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ai photo
ai photo

Nurse killed parents: तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक जवान लड़की ने अपने माता-पिता को जहर का इंजेक्शन लगाकर मार डाला. हालांकि उसकी चालाकी ज्यादा देर तक उसे बचा नहीं पाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दूध का दूध और पानी का पानी हो गया. नर्स जिसका पेशा डॉक्टरों की लिखी दवाइयों और सलाह पर दूसरों की जिंदगी बचाना होता है, उसने अपने ही जन्म देने वाले माता-पिता को मौत के घाट उतार दिया. 

सोशल मीडिया वाले प्यार ने बनाया कातिल

तेलंगाना के विकाराबाद जिले की इस नर्स का नाम  सुरेखा है. सोशल मीडिया के जरिए इसकी दोस्ती एक लड़के से हुई और बात शादी तक पहुंच गई.  लेकिन इसके मां-बाप रिश्ते को कबूल नहीं कर रहे थे. आरोप है कि रोज-रोज के झगड़े और मां-बाप के तानों से तंग आकर सुरेखा ने अपने मां-बाप को रास्ते से हटाने का फैसला कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

कैसे मारा मां-बाप को?

सुरेखा जहां काम करती थी,  उसी अस्पताल से उसने 2.5 मिलीलीटर की 4 शीशियां चुराईं. फिर उसने माता-पिता को इंजेक्शन से 5 मिलीलीटर की डोज दे दी. जिसके फौरन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश हो गए. जबतक पीड़ित मां-बाप को नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया, तब तक उनकी सांसें उखड़ चुकी थी.

नर्स सुरेखा शायद पकड़ी नहीं जाती, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने उसकी हैवानियत की पोल खोल दी. शरीर में जब जहरीले पदार्थ की पुष्टि हुई तो पुलिस को संदेह हुआ. जब परिवार के सभी सदस्यों से पूछताछ की गई. उसके बाद पुलिस ने अपने अलग अंदाज में पूछताछ की तो नर्स सुरेखा ने अपना जुर्म कबूल कर दिया.

पैरेंट्स की हत्या करने के बाद न सिर्फ मोहल्ले बल्कि पूरे प्रदेश में इस घटनाक्रम पर लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं. अपने गुनाहों का खुलासा होने के बाद सुरेखा नाम की नर्स मास्क से चेहरा छिपाए घूमती नजर आई, क्योंकि इसके ऊपर अपने ही मां-बाप के कत्ल का इल्जाम लगा.

कमजोर हो रहे रिश्ते

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरों के डाटा से इतर देशभर में ऐसे कई मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसमें लोग साधारण सी बातों के पीछे अपने रिश्तों का खून बहा रहे हैं. रिश्तों की डोर कमजोर हो गई है. शादी कभी सात जन्मों का रिश्ता मानी जाती थी. इंटरनेट के इस फास्ट स्पीड दौर में रिश्ते टूटने की रफ्तार भी तेज हो गई है. कमजोर होते इन रिश्तों का मुख्य कारण आपसी संवाद की कमी, भरोसा टूटना, समय न देना और एक-दूसरे को गंभीरता से न लेना है.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

TAGS

murderTelangana

Trending news

सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
Sunetra Pawar
सुनेत्रा पवार होंगी महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम, सूत्रों के हवाले से दावा
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
Mumbai News
400 मीटर की दूरी के लिए मांगे 18,000 रुपये, मुंबई घूमने आई अमेरिकी महिला को ठगा
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
Jammu Kashmir
शहीद के सम्मान में बदला नाम, KTHU अब शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ रेलवे स्टेशन
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
jammu kashmir news
ISI–ISIS की खतरनाक साजिश! कश्मीर में बड़े आतंकी हमले की तैयारी, घूम रहे 12 फिदायीन
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
west bengal news in hindi
सेहरा सिर पर, दस्तावेज हाथ में! निकाह से पहले SIR में फंसा दूल्हा, अफसर बोले...
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
HC
‘भारत एक देश नहीं’, पंचायत सदस्य की याचिका खारिज करते हुए HC ने दिखाई खतरनाक तस्वीर
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
Jammu-Kashmir Snowfall
पावर कट, रोड ब्लॉक और हिमस्खलन का खतरा... घाटी में भारी बर्फबारी के बाद शुरू आफत
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
Supreme Court News
बड़ी स्कूली लड़कियों को फ्री में दिए जाएंगे सैनिटरी पैड्स, SC ने जारी की गाइडलाइन
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
amit shah
भला आपकी असम से क्या दुश्मनी है? डिब्रूगढ़ में अमित शाह ने राहुल पर साधा निशाना
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात
ajit pawar death
अजित पवार 14 बैठकें कर क्या तैयारी कर रहे थे? भाजपा थी लूप में...पता चली पूरी बात