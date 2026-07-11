Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /crime
  • /तेलंगाना में खूनी खेल: जमानत पर छूटा आरोपी, बाहर आते ही कर डाले 6 मर्डर! पत्नी-दो बच्चों का भी रेता गला

तेलंगाना में खूनी खेल: जमानत पर छूटा आरोपी, बाहर आते ही कर डाले 6 मर्डर! पत्नी-दो बच्चों का भी रेता गला

तेलंगाना के रंगा रेड्डी जिले में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां एक POCSO केस के आरोपी ने 16 साल की पीड़िता, उसकी मां, नानी और अपनी ही पत्नी व दो मासूम बच्चों समेत 6 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 11, 2026, 10:37 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 10:37 AM IST
तेलंगाना में खूनी खेल: जमानत पर छूटा आरोपी, बाहर आते ही कर डाले 6 मर्डर! पत्नी-दो बच्चों का भी रेता गला
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर

About the Author

Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
लंबी बाउंड्री, बाउंस और क्या.. इंग्लैंड पहुंचते ही क्यों फुस्स हुई टीम इंडिया?
Ind vs Eng39 min ago
2
Astro Tips46 min ago
3
Delhi news46 min ago
4
Dhamaal 447 min ago
5
aishe report52 min ago