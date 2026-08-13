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घर में 27 बार चाकू से वार, स्कूल प्रिंसिपल की हत्या से मचा हड़कंप; क्या जान-पहचान वाला है कातिल?

Telangana school principal murder: तेलंगाना के नलगोंडा में 48 साल स्कूल प्रिंसिपल कल्लू रूपा रेड्डी की घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. पुलिस को करीब 27 घाव मिले हैं और लूट की आशंका से इनकार किया गया है. जानिए पूरा मामला और जांच में सामने आई अहम बातें.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 13, 2026, 08:11 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 08:13 PM IST
घर में 27 बार चाकू से वार, स्कूल प्रिंसिपल की हत्या से मचा हड़कंप; क्या जान-पहचान वाला है कातिल?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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