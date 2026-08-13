/घर में 27 बार चाकू से वार, स्कूल प्रिंसिपल की हत्या से मचा हड़कंप; क्या जान-पहचान वाला है कातिल?

तेलंगाना के नलगोंडा जिले में बुधवार को 48 वर्षीय स्कूल प्रिंसिपल की उनके घर में चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतका की पहचान कल्लू रूपा रेड्डी के रूप में हुई है. वह कोंडामल्लेपल्ली स्थित नागार्जुना ग्रामर इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रिंसिपल और निदेशक थीं.
पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने उन पर करीब 27 बार चाकू से वार किया. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मौके की जांच शुरू कर दी है और कई पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल की जा रही है.
पुलिस की शुरुआती जांच में घर से नकदी या कोई कीमती सामान गायब नहीं मिला है. इसी वजह से फिलहाल लूट को हत्या का स्पष्ट कारण नहीं माना जा रहा है. पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि क्या मृतका को जानने वाले किसी व्यक्ति ने वारदात को अंजाम दिया. हालांकि, अभी किसी व्यक्ति को आरोपी घोषित नहीं किया गया है और हत्या की असली वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी.
देवरकोंडा के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एमवी श्रीनिवास राव के अनुसार, रूपा रेड्डी अपने पति कल्लू राजेंद्र रेड्डी के साथ कोंडामल्लेपल्ली की कॉलोनी स्थित अपने घर में रहती थीं. दंपति का हैदराबाद में भी एक मकान था, जहां उनका बेटा अभिनव रेड्डी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था. पति-पत्नी अक्सर दोनों शहरों के बीच आते-जाते रहते थे. पुलिस के मुताबिक, रूपा रेड्डी शनिवार को अपने पति के साथ तीन दिन की छुट्टी के लिए हैदराबाद गई थीं. राजेंद्र रेड्डी को हैदराबाद में कुछ काम था, इसलिए रूपा मंगलवार सुबह अकेले कोंडामल्लेपल्ली लौट आईं. इसके बाद उन्होंने स्कूल जाकर काम किया. पुलिस के अनुसार, वह मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे तक स्कूल में मौजूद थीं और फिर अपने घर चली गईं.
पुलिस ने बताया कि घर लौटते समय रूपा रेड्डी ने अपने कुछ सहकर्मियों से कहा था कि उनके कुछ दोस्त उनसे मिलने घर आने वाले हैं. बुधवार को जब वह स्कूल नहीं पहुंचीं तो उनके पति ने फोन किया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका. इसके बाद राजेंद्र रेड्डी ने अपने घर में रहने वाले किरायेदारों से पत्नी के बारे में पता करने को कहा, लेकिन उन्हें भी कोई जवाब नहीं मिला.
पत्नी से संपर्क नहीं होने पर राजेंद्र रेड्डी ने पड़ोस में रहने वाले चिंतापल्ली के सब-इंस्पेक्टर राममूर्ति से घर जाकर देखने का अनुरोध किया. इसके बाद SI राममूर्ति कुछ पड़ोसियों के साथ घर पहुंचे. वहां रूपा रेड्डी खून से लथपथ हालत में मिलीं. घटना की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की.
पुलिस ने डॉग स्क्वॉड की मदद से भी घटनास्थल की जांच की. डीएसपी एमवी श्रीनिवास राव ने बताया कि मृतका के शरीर पर करीब 27 चाकू के घाव मिले हैं, जो हमले की गंभीरता और बेरहमी को दर्शाते हैं. पुलिस ने घर से नकदी या कीमती सामान गायब नहीं होने की बात भी दोहराई है. ऐसे में जांच का मुख्य फोकस हत्या के पीछे के व्यक्ति और वास्तविक मकसद का पता लगाने पर है.
पुलिस अब उन लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है जो रूपा रेड्डी को जानते थे या उनके संपर्क में थे. इसके अलावा पारिवारिक विवाद और अन्य संभावित कारणों को भी जांच के दायरे में रखा गया है. फिलहाल पुलिस किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है. मृतका के बेटे अभिनव रेड्डी की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है. पुलिस के मुताबिक, जांच में सामने आने वाले साक्ष्यों के आधार पर हत्या की वजह और आरोपी की पहचान स्पष्ट होगी.