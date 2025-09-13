मां पर ऐसा चढ़ा इश्क का खुमार, अपनी 2 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, प्रेमी संग लाश को लगाया ठिकाने
मां पर ऐसा चढ़ा इश्क का खुमार, अपनी 2 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, प्रेमी संग लाश को लगाया ठिकाने

Crime News: तेलंगाना में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अवैध संबंध में बाधा बन रही अपनी साल की बेटी की हत्या कर दी. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 13, 2025, 11:27 AM IST
मां पर ऐसा चढ़ा इश्क का खुमार, अपनी 2 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, प्रेमी संग लाश को लगाया ठिकाने

Telangana Crime News: तेलंगाना में एक रोगंटे खड़े कर देने वाला सामने आया है. यहां के शिवारामपेट मंडल के शेबाशपल्ली गांव में एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 2 साल की बेटी की हत्या कर दी. महिला की बच्ची उसके अवैध प्रेम संबंध में रोढ़ा बन रही थी इसलिए उसने पति के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला लिया. दोनों ने हत्या के बाद शव को गांव के बाहर बहने वाली एक नाली के पास दफन कर दिया. 

प्रेमी के लिए बेटी को मारा 
घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ममता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद सुराग जुटाए और आरोपियों को आंध्र प्रदेश स्थित नरसरापेट से ट्रेस कर पकड़ा. आरोपी ममता और उसके प्रेमी फैयाज को मेडक वापस लाया गया. पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया. 

ये भी पढ़ें- अब मिल पाएगा सौम्याश्री को न्याय? क्राइम ब्रांच ने दाखिल की 504 पन्नों की चार्जशीट, आरोपियों की आई शामत 

जांच में जुटी पुलिस 
पूछताछ के बाद पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बच्ची का शव लगभग सड़-गल चुका था. मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और हर एंगल से मामले की तहकीकात की जा रही है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचाई है. गांव के लोग गुस्से में हैं और वहां शोक का माहौल बना है.   

ये भी पढ़ें- BNSS Section 100: क्या है BNSS की धारा 100, जिसका महाराष्ट्र में पहली बार हुआ इस्तेमाल और 4 घंटे में बच गया अगवा युवक

अवैध संबंध के लिए बच्चों को छोड़
बता दें कि देशभर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अवैध संबंध के लिए माता या पिता ने अपने बच्चों को शिकार बनाया है. इससे मिलता-जुलता मामला हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां एक 52 साल की महिला अपने 9 बच्चों को छोड़ 32 साल साल के अपने प्रेमी के साथ भागकर फरार हो गई. महिला अपने साथ घर में रखें लाखों के जेवरात, जमीन के कागजात और कैश भी ले गई.  

FAQ  

हत्या का कारण है? 
 मां के अवैध प्रेम संबंध में बेटी रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया.  

पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपियों को आंध्र प्रदेश से पकड़ लिया और पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया. 

