मां पर ऐसा चढ़ा इश्क का खुमार, अपनी 2 साल की बेटी को उतारा मौत के घाट, प्रेमी संग लाश को लगाया ठिकाने

Crime News: तेलंगाना में मां की ममता को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है. यहां एक महिला ने अवैध संबंध में बाधा बन रही अपनी साल की बेटी की हत्या कर दी.
Telangana Crime News: तेलंगाना में एक रोगंटे खड़े कर देने वाला सामने आया है. यहां के शिवारामपेट मंडल के शेबाशपल्ली गांव में एक मां ने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी 2 साल की बेटी की हत्या कर दी. महिला की बच्ची उसके अवैध प्रेम संबंध में रोढ़ा बन रही थी इसलिए उसने पति के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला लिया. दोनों ने हत्या के बाद शव को गांव के बाहर बहने वाली एक नाली के पास दफन कर दिया.
प्रेमी के लिए बेटी को मारा
घटना का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ममता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज की. पुलिस ने शिकायत मिलने के तुरंत बाद सुराग जुटाए और आरोपियों को आंध्र प्रदेश स्थित नरसरापेट से ट्रेस कर पकड़ा. आरोपी ममता और उसके प्रेमी फैयाज को मेडक वापस लाया गया. पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया.
जांच में जुटी पुलिस
पूछताछ के बाद पुलिस ने बच्ची के शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक बच्ची का शव लगभग सड़-गल चुका था. मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है और हर एंगल से मामले की तहकीकात की जा रही है. इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी मचाई है. गांव के लोग गुस्से में हैं और वहां शोक का माहौल बना है.
अवैध संबंध के लिए बच्चों को छोड़
बता दें कि देशभर में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें अवैध संबंध के लिए माता या पिता ने अपने बच्चों को शिकार बनाया है. इससे मिलता-जुलता मामला हाल फिलहाल में उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिला, जहां एक 52 साल की महिला अपने 9 बच्चों को छोड़ 32 साल साल के अपने प्रेमी के साथ भागकर फरार हो गई. महिला अपने साथ घर में रखें लाखों के जेवरात, जमीन के कागजात और कैश भी ले गई.
FAQ
हत्या का कारण है?
मां के अवैध प्रेम संबंध में बेटी रोड़ा बन रही थी, इसलिए उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे रास्ते से हटाने का फैसला किया.
पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद आरोपियों को आंध्र प्रदेश से पकड़ लिया और पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना गुनाह कबूल किया.