Thane: पहले धमकाया फिर 17 साल की टीनेजर दोस्त को जिंदा जला दिया... खौफनाक वारदात से सहमा ठाणे

Thane Girl Murder: ठाणे शहर में एक सनसनीखेज घटनाक्रम ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया. जहां अपने दोस्त द्वारा आग लगाई गई 17 साल की टीनेजर लड़की की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. पीड़िता ने चार दिन बाद अस्पताल के बिस्तर पर दम तोड़ दिया. करीब 80 फीसदी जल चुकी पीड़िता का मुंबई के केईएम अस्पताल में इलाज चल रहा था, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. इस केस में पीड़िता और आरोपी दोनों एक दूसरे को जानते थे.

डिलीवरी बॉय के कांड ने चौंकाया

पुलिस ने बताया कि 17 साल का आरोपी डिलीवरी बॉय था, वहीं पीड़िता लोकल डिस्पेंसरी में कंपाउंडर का काम करती थी. दोनों एक-दूसरे को कई सालों से जानते थे और लगभग एक साल पहले दोनों परिवारों के बालकुम आने से पहले चेंबूर में रहते थे. ये सनसनीखेज वारदात बीते शुक्रवार को उस समय हुई जब लड़की घर पर अकेली थी. आरोपी कथित तौर पर उसके घर में घुसा और किसी बात पर बहस के बाद, उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी. उसकी चीखें सुनकर बचाने आए पड़ोसी उसे ठाणे सिविल अस्पताल ले गया.

आरोपी पकड़ा गया

हालत बिगड़ने के बाद उसे मुंबई के केईएम अस्पताल रेफर किया गया, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. कपूरबावड़ी पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक प्रवीण माने ने बतायि कि पुष्टि की कि आरोपी को हत्या के प्रयास के आरोप में हिरासत में लिया गया था. लड़की की मौत के बाद मामला हत्या में बदल दिया गया है. आरोपी को ठाणे की जुवेनाइल कोर्ट यानी किशोर न्यायालय में पेश करके बाल सुधार गृह भेज दिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस सूत्रों ने खुलासा किया कि लड़की ने पहले रिश्तेदारों को बताया था कि लड़के ने भाऊबीज उत्सव के लिए चेंबूर की यात्रा के दौरान उसे धमकी दी थी. अधिकारी अब इस दावे की पुष्टि कर रहे हैं. फोरेंसिक विशेषज्ञ हमले में इस्तेमाल किए गए ज्वलनशील पदार्थ की जांच कर रहे हैं और पुलिस की जांच भी जारी है.