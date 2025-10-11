Advertisement
दिल चुराने के बाद सोना भी चुरा लिया! शादी के लिए रिश्तेदार के घर से उड़ाए 47 लाख रुपये, एक क्लू से फंसा फंदे में

Crime News in Hindi: एक युवक का हसीना पर दिल आ गया. दोनों प्यार में पागल थे और शादी करना चाहते थे. इस सपने को पूरा करने के लिए युवक ने अपने रिश्तेदार के घर में ही बड़ी चोरी कर डाली. लेकिन उसकी चालाकी के बावजूद मौके से मिले एक क्लू से पुलिस उस तक पहुंच गई.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:56 PM IST
Karnataka Crime News in Hindi: कहते हैं प्यार में इंसान कुछ भी कर गुजरता है. कर्नाटक के 22 वर्षीय युवक ने इस कहावत को सच कर डाला. उसने अपनी शादी के खर्च पूरे करने के लिए खतरनाक प्लान तैयार किया. साजिश के तहत उसने अपने ही रिश्तेदार के घर में चोरी कर डाली. वह चोरी करने के बाद भी धन को अपने पास नहीं रख पाया और पुलिस को मिले एक क्लू ने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया.  

शादी करने के लिए बनाई चोरी की योजना

रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना बेंगलुरु के हेब्बगोडी इलाके की है, जहां श्रेयस नाम का युवक पिछले चार साल से एक युवती के साथ प्रेम संबंध में था. दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण श्रेयस को लगा कि बिना पैसों के उसका सपना अधूरा रह जाएगा. यही सोच उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती बन गई.

श्रेयस का रिश्ता हरीश नामक व्यक्ति से था, जो न सिर्फ उसका रिश्तेदार था बल्कि उसका मालिक भी क्योंकि श्रेयस हरीश की दुकान में काम करता था. हरीश की आर्थिक स्थिति अच्छी थी. श्रेयस को मालूम था कि घर में नकदी और सोना दोनों मौजूद हैं. इसी लालच ने उसके दिमाग में चोरी की योजना बननी शुरू हो गई. 

रिश्तेदार के घर से उड़ाए 47 लाख के जेवरात

पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, 15 सितंबर की रात श्रेयस ने मौका देखकर हरीश के घर में सेंध लगा दी. उसने घर से 416 ग्राम सोना और 3.46 लाख रुपये नकद उड़ा लिए. चोरी की कुल कीमत लगभग 47 लाख रुपये बताई जा रही है. चोरी के बाद वह इन पैसों से अपनी शादी की तैयारियां करने की सोच रहा था.

अगले ही दिन हरीश ने जब घर में कीमती सामान गायब पाया, तो तुरंत हेब्बगोडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, साथ ही संदिग्धों से पूछताछ शुरू की. जल्द ही शक की सुई श्रेयस पर जाकर टिक गई क्योंकि उसे घर की जानकारी पहले से थी.

पुलिस ने की सख्ती तो उगल दिया राज

पुलिस ने जब श्रेयस को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया. उसके पास से चोरी किया गया सोना और नकद रकम दोनों बरामद कर लिए गए. कुल जब्त की गई संपत्ति की कीमत करीब 47 लाख आंकी गई है.

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि श्रेयस का मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि वह अपनी शादी के खर्च पूरे करना चाहता था. लेकिन उसका प्यार को पाने का यह पागलपन उसके लिए महंगा पड़ गया. पहले जहां वह शादी के मंडप की तैयारी कर रहा था, वहीं अब उसे अदालत और जेल के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

