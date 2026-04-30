एक महिला, जो अपनी निजी परेशानियों से जूझ रही थी, उसे क्या पता था कि समाधान की तलाश उसे ऐसे लोगों के चंगुल में ले जाएगी, जो खुद को ‘बाबा’ बताकर उसका भरोसा जीत लेंगे. इस पूरी कहानी में आरोपियों ने बड़ी चालाकी से पहले उसकी मानसिक स्थिति को समझा और फिर उसे यकीन दिलाया कि उसकी समस्याओं की जड़ ‘काला जादू’ है. डर और असहायता के इस माहौल में महिला पूरी तरह उनके प्रभाव में आ गई. इसके बाद शुरू हुआ ‘अघोरी अनुष्ठानों’ का खेल. तरह-तरह की पूजा, विशेष अनुष्ठान और रहस्यमयी प्रक्रियाओं का हवाला देकर आरोपियों ने महिला को बार-बार पैसे देने के लिए मजबूर किया.

इस दौरान हर बार पीड़ित महिला को यही भरोसा दिलाया गया कि यह आखिरी प्रक्रिया है और इसके बाद उसकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी. लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उलट थी. यह सिलसिला सिर्फ उसकी जेब खाली करने के लिए रचा गया था. जब महिला को धीरे-धीरे ठगी का एहसास हुआ, तब उसने हिम्मत जुटाकर पुलिस का दरवाजा खटखटाया. शिकायत मिलते ही NRI कोस्टल पुलिस स्टेशन हरकत में आया और महज 24 घंटे के भीतर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई ने न सिर्फ आरोपियों की चालाकी पर पानी फेर दिया, बल्कि यह भी दिखा दिया कि ऐसे मामलों में कानून कितनी तेजी से काम कर सकता है.

महिला ने आरोपियों को सौंप दिए थे एक लाख नब्बे हजार रुपए

यह घटना एक बड़ा संदेश भी देती है मुश्किल समय में लोग अक्सर ऐसे ‘चमत्कारी’ समाधानों की ओर आकर्षित हो जाते हैं, लेकिन यही पल सबसे ज्यादा सावधान रहने का होता है. अंधविश्वास और डर का फायदा उठाकर ठगी करने वाले ऐसे लोग समाज में मौजूद हैं, और उनसे बचने का सबसे बड़ा हथियार है जागरूकता और समझदारी. इस पूरे मामले में खुलासा हुआ है कि महिला ने नकद भुगतान और ऑनलाइन लेनदेन के माध्यम से आरोपियों को लगभग 1,90,000 रुपए सौंप दिए थे.महिला की शिकायत पर पुलिस स्थानीय पुलिस बल की सहायता से नासिक में एक जाल बिछाया. इस अभियान में, दो व्यक्तियों की पहचान की गई. जिनके नाम अर्जुन भरत चव्हाण (उर्फ 'टंटन बाबा') और सागर शिवाजी शिंदे (उर्फ 'एकलहरी बाबा') हैं. इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

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पुलिस ने की लोगों से ये खास अपील

इस मामले में, भारतीय दंड संहिता की धारा 318(4) और 3(5) के तहत, साथ ही 'महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, दुष्ट और अघोरी प्रथाओं तथा काला जादू निवारण और उन्मूलन अधिनियम' के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह पता लगाने के लिए वर्तमान में जांच चल रही है कि क्या गिरफ्तार आरोपियों ने किसी और को भी ठगा है. पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे ऐसे ठग बाबाओं के जाल में न फंसें. अधिकारियों का कहना है कि अक्सर ऐसे लोग अंधविश्वास का सहारा लेकर मासूम लोगों को अपना शिकार बनाते हैं. जोन 2 के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस अमित काले ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर इस तरह की ठगी के और पीड़ित सामने आते हैं, तो उनके मामलों को भी इस जांच में शामिल किया जाएगा, ताकि आरोपियों के खिलाफ मजबूत कार्रवाई की जा सके.

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