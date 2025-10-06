Advertisement
जो बच्ची दादू बुलाती थी... उस पर दरिंदा बनकर झपटा, रेप किया फिर जहर खिला दिया

Girl raped in Agartala: पुलिस ने इस केस में पॉक्सो एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने ये पुष्टि की है कि पीड़िता की हालत फिलहाल स्थिर है और उसके ठीक होने के बाद आगे की जांच की जाएगी.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Oct 06, 2025, 06:46 AM IST
जो बच्ची दादू बुलाती थी... उस पर दरिंदा बनकर झपटा, रेप किया फिर जहर खिला दिया

Girl raped, poisoned in Agartala: त्रिपुरा में एक लड़की से हैवानियत का मामला सामने आया है. जहां एक दरिंदे ने पश्चिमी अगरतला के राजनगर इलाके में एक लड़की के साथ बलात्कार किया फिर उसे जहर दे दिया. रेप का आरोपी पीड़िता के परिवार का जानने वाला था. पुलिस के मुताबिक रेप पीड़िता की हालत गंभीर बनी हुई है. अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उसका इलाज कर रही है. इस घिनौने कांड के आरोपी की पहचान शंकर दास के रूप में हुई. स्थानीय मछली व्यापारी शंकर दास को शनिवार देर रात पश्चिम अगरतला महिला पुलिस स्टेशन ने आमतली पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया.

दरिंदे को दादू बुलाती थी लड़की

पुलिस के अनुसार, घटना उस समय हुई जब पीड़िता के माता-पिता इलाज के लिए बाहर गए हुए थे. उनकी गैरमौजूदगी का फायदा उठाकर, आरोपी कथित तौर पर लड़की को बहला-फुसलाकर एक खाली कमरे में ले गया. बच्ची की मां द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत में कहा गया है कि आरोपी, जिसे लड़की प्यार से 'दादू' (दादा) कहती थी उसने उसे मारने के लिए जहरीला कीटनाशक खिलाया और तमाम शारीरिक यातनाएं दीं.

गंभीर धाराओं में केस दर्ज

पश्चिम अगरतला महिला पुलिस स्टेशन की प्रभारी शिउली दास ने कहा, मामले की जांच जारी है. पीड़िता फिलहाल अस्पताल में भर्ती है और उसके डिस्चार्ज होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और हत्या के प्रयास की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है. इस घटना से स्थानीय समुदाय में आक्रोश फैल गया है और अधिकारियों ने मामले की गहन जांच का आश्वासन दिया है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Tripura

