बाल काटे, चेहरे पर पोती कालिख-जूतों की माला पहनाई... फिर भीड़ ने महिला को खंभे से बांधकर की पिटाई, मचा बवाल

Gomati Mob Violence Case: त्रिपुरा के गोमती जिले से इंसानियत को शर्मसार करने मामला सामने आया है. यहां भीड़ ने एक महिला को खंभे से बांधकर बुरी तरह से पीटा. साथ ही, उसके बाल भी काट दिए. घटना शहर के उदयपुर इलाके की बताई जा रही है. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. वीडियो में दिख रहा है कि महिला के हाथ पीछे बांध दिए गए हैं और उसका सिर नाले में झुका हुआ है. वह दर्द से चिल्ला रही है, तभी एक महिला उसके बाल काट देती है. मौके पर कई लोग खड़े होकर यह सब देख रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर तीन महिलाओं को गिरफ्तार किया है. आरोप है कि पीड़िता के बाल काटने वाली महिला का संबंध बीजेपी से है.

बताया जा रहा है कि पीड़ित महिला का सास से झगड़ा हो गया था. इसके बाद पड़ोसियों ने महिला के साथ मारपीट की. इस घटना की खूब निंदा हो रही है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, पीड़िता का आरोप है कि उसकी सास उससे लगातार झगड़ा करती थी, इसलिए पड़ोसियों ने उसके हाथ बिजली के खंभे से बांध दिए, उसका चेहरा काला कर दिया और उसके गले में जूतों की माला डाल दी. उन्होंने इलाके की कई महिलाओं पर इस हमले में शामिल होने का आरोप लगाया और इंसाफ की मांग की.

बीजेपी ने सख्स कार्रवाई की मांग की

वहीं, भाजपा जिला अध्यक्ष सबिता नाग ने सोमवार को जिले के एसपी डॉ. किरण कुमार के. से मुलाकात की और आरोपियों को कड़ी सजा देने की मांग की. उन्होंने कहा, 'सत्तारूढ़ भाजपा और मुख्यमंत्री किसी भी तरह से इस तरह के कृत्यों को बर्दाश्त नहीं करते.' हमने पुलिस से विस्तृत जांच और कानून के अनुसार सजा की मांग की है.' उन्होंने विपक्षी पार्टी सीपीएम और कांग्रेस पर इस घटना को लेकर सरकार को बदनाम करने का आरोप लगाया.

'क्या भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी?'

जब मीडिया ने बीजेपी नेता से सवाल किया कि क्या कथित रूप से संलिप्त भाजपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी? तो उन्होंने इस जवाब देते हुए कहा कि पार्टी अनुशासनात्मक कदम उठाने से पहले जांच पूरी होने का इंतजार करेगी.

इन तीन महिलाओं की गिरफ्तारी हुई

वहीं, कल शाम जिला पुलिस चीफ ने पुष्टि की कि गलत तरीके से बंधक बनाने, जानबूझकर चोट पहुंचाने, महिला के कपड़े उतारने के इरादे से उस पर हमला करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. इस मामले में तीन महिलाओं मंजू रानी दास (60), पुतुल रानी दास (50), और हमीदा बानो (60) को गिरफ्तार किया गया है.

खौफनाक यादें: चंद्रपुर कालीबाड़ी कांड

गोमती की इस ताजा घटना ने त्रिपुरा में महिलाओं के खिलाफ भीड़ हिंसा की पिछली घटनाओं की खौफनाक यादें ताजा कर दीं. इनमें से सबसे दर्दनाक त्रिपुरा में वाम मोर्चा शासन के दौरान चंद्रपुर कालीबाड़ी कांड है. कथित तौर पर सत्तारूढ़ दल से जुड़े लोगों ने यहां एक अधेड़ महिला को बिजली के खंभे से बांधकर बेरहमी से पीटा था. जबकि ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट्स इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कानूनों और जागरूकता अभियानों की आवश्यकता को लेकर लगातार कैंपेन कर रहे हैं.