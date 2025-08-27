पेट-हाथ को गरम लोहे से दागा, छात्र के साथ दरिंदगी...स्कूल हॉस्टल में क्लासमेट ने पार की जुल्म की हदें

Andhra Pradesh Crime: आंध्र प्रदेश के कोनासीमा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां मोरमपुडी इलाके के एक प्राइवेट स्कूल के होस्टल में दो स्टूडेंट्स ने अपने ही साथी पर जुल्म की सारी हदें पार कर दीं. 18 अगस्त को दोनों ने अपने क्लासमेट के पेट और हाथों को गरम लोहे के बक्से से दाग दिया. पीड़ित छात्र गंभीर रूप से झुलस गया और उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा.

पुलिस के मुतबाकि, इस घटना की शुरुआत एक सीसीटीवी कैमरा गायब होने से हुई थी. 16 अगस्त को होस्टल में बच्चों को फिल्म दिखाई गई थी. इसी दौरान आरोपी स्टूडेंट्स ने कैमरा निकालकर पीड़ित के बैग में डाल दिया. रिपोर्ट के मुताबिक, कैमरा गायब होने की सूचना मिलने पर हॉस्टल इनचार्ड ने तीनों स्टूडेंट्स को बुलाया, जहां पीड़ित ने अपने दो क्लासमेट के नाम बताए. इसके बाद दोनों छात्रों ने बदला लेने की नियत से 18 अगस्त को उस पर हमला कर दिया. बावजूद इसके हॉस्टल के कर्मचारियों ने जलने की घटना को नजरअंदाज कर दिया.

'मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती'

यह घटना तब सामने आई जब पीड़ित की मां ने उससे मिलने के दौरान उसके जले हुए शरीर को देखा. महिला अपने बेटे को रजोल के एक हॉस्पिटल ले गई, जहां उसका इलाज चल रहा है. पीटीआई के मुताबिक, महिला ने कहा, 'मेरे पति की तीन महीने पहले मौत हो गई, मैं अपने बेटे को नहीं खो सकती.'

'घटना को करीब एक हफ़्ते तक छिपाए रखा गया'

एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर वासुदेव राव ने कहा कि स्कूल मैनेजमेंट ने इस घटना को करीब एक हफ़्ते तक छिपाए रखा. राव ने कहा कि मैनेजमेंट के खिलाफ जांच शुरू कर दी गई है और उनका ऑफिस जल्द ही जिला कलेक्टर को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगा. उन्होंने कहा, 'मैनेजमेंट ने इस घटना को करीब एक हफ़्ते तक छुपाए रखा, जो बेहद आपत्तिजनक है. जांच शुरू कर दी गई है और हम जल्द ही जिला कलेक्टर को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेंगे.'