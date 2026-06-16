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पुलिस वाले ने AI से तैयार किए सबूत, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश; आरोप के बाद गई नौकरी

UK News: ब्रिटेन में एक पुलिस ऑफिसर ने कई मामलों में सबूत तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया. जिसकी वजह से न्यायिक प्रक्रिया में बाधा पड़ी.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 16, 2026, 12:56 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 12:57 PM IST
पुलिस वाले ने AI से तैयार किए सबूत, आंखों में धूल झोंकने की कोशिश; आरोप के बाद गई नौकरी

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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