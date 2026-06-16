ऐसा ही कुछ मामला अमेरिका के मिसिसिपी राज्य से भी सामने आया था. राज्य के एक फेडरल जज ने चार वकीलों को अयोग्य घोषित कर दिया था. जज को पता चला था कि लीगल टीमें अपनी ब्रीफ लिखने के लिए AI पर निर्भर थीं. कोर्ट फाइलिंग में AI से बनी रिसर्च थी, जिसमें नकली लीगल साइटेशन शामिल थे, जिसके कारण जज ने वकीलों को निकाल दिया और फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई गई थी. इसके बाद जज शैरियन ऐकॉक ने कहा कि चारों वकीलों ने फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर के रूल 11 का उल्लंघन किया था.