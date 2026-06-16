UK News: AI ने काफी हद तक काफी कुछ बदल दिया है. कुछ AI का इस्तेमाल करके ऊंचाईयों पर जा रहे हैं तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. ब्रिटेन से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है, यहां पर एक पुलिस ऑफिसर ने कई मामलों में सबूत तैयार करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया और न्यायिक प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश की. उसपर आपराधिक जांच चल रही है.
ब्रिटेन के इतिहास में यह ऐसा पहला मामला है. जैसे ही ये मामला सामने आया, उसके बाद पुलिस वाले को जांच पूरी होने तक फ्रंट-लाइन ड्यूटी से हटा दिया गया है. इतना ही नहीं CPS उन अदालतों और टीमों से संपर्क कर रही है, जिनपर इसका असर पड़ सकता है. इसे लेकर CPS के प्रवक्ता ने कहा कि हम प्रभावित मामलों में डिफेंस और कोर्ट से बात कर रहे हैं.
डर्बीशायर पुलिस ने एक बयान में कहा कि एक ऑफिसर द्वारा कई मामलों में साक्ष्य बनाने के लिए AI सिस्टम के कथित इस्तेमाल के बाद न्यायिक प्रक्रिया के रास्ते में रुकावट डालने के आरोप में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है. फोर्स किसी भी संभावित रूप से प्रभावित मामलों के संबंध में क्राउन प्रॉसिक्यूशन सर्विस के साथ मिलकर काम कर रही है.
ऐसा ही कुछ मामला अमेरिका के मिसिसिपी राज्य से भी सामने आया था. राज्य के एक फेडरल जज ने चार वकीलों को अयोग्य घोषित कर दिया था. जज को पता चला था कि लीगल टीमें अपनी ब्रीफ लिखने के लिए AI पर निर्भर थीं. कोर्ट फाइलिंग में AI से बनी रिसर्च थी, जिसमें नकली लीगल साइटेशन शामिल थे, जिसके कारण जज ने वकीलों को निकाल दिया और फाइनेंशियल पेनल्टी लगाई गई थी. इसके बाद जज शैरियन ऐकॉक ने कहा कि चारों वकीलों ने फेडरल रूल्स ऑफ सिविल प्रोसीजर के रूल 11 का उल्लंघन किया था.